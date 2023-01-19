SEVENTEEN淨漢日前被品牌要求不能比愛心！Hoshi到巴黎兩人馬上見面：「禁止愛心，我給解除啦」

日前，SEVENTEEN成員淨漢受邀出席 Saint Laurent 巴黎時裝週看秀。

在機場時，記者對著淨漢說：「請比愛心吧～」旁邊的工作人員則冷靜地說著：「今天沒有愛心！因為 Saint Laurent 那邊說不能比愛心。」

하트 없습니다 오늘은 하트 없습니다 pic.twitter.com/7GyEmCKMHs — 아이돌 웃긴영상 (@funnyidol_video) January 16, 2023

淨漢與以往的機場照有著超大「反差」，以前他還會直接秀出代言的產品 XD 相關影片在韓網引發熱烈討論，網友們：「資本主義的感性，好好笑」、「好像知道爲什麼沒收愛心了，平時的機場動圖太搞笑」、「長相就是 Saint Laurent 風格，看起來有點頹廢美」、「身爲CARAT的我，尹淨漢的內心矛盾在這裡都能看到」、「連 IG 自我介紹都改冷酷風」等等。

아 정한이 또 가방에서 바닐라코 주섬주섬 꺼내서 이번엔 미스트 뿌려주는 센스 발휘함ㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/LMJVxxGILn — 쁑 (@ppyung_han) August 6, 2022

而SEVENTEEN成員Hoshi在18日也飛往巴黎要出席AMI時裝秀，他抵達不久就更新和淨漢的合照，還寫下：「禁止愛心，我給解除啦！」照片一公開，網友：「怎麼知道禁止比愛心而鬧得沸沸揚揚的，真是太可愛了」、「哈哈哈，淨漢的顏色也重新找回來了」、「Hoshi真的是小孩子啊！淨漢的眼神是怎麼回事」。



另外，SEVENTEEN的小分隊夫碩順（勝寛、DK、Hoshi）將在2月6日發行首張單曲《SECOND WIND》，這也是他們時隔5年回歸。公開的MV預告中，描繪夫碩順身後疲憊不堪的日常生活中的樣子，勝寬點擊「Pass Dead Point in」後，這句話變成「You can get your SECOND WIND」，之後轉換成給夫碩順疲憊的日常生活注入活力的場面。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞