李珉廷IG称李相烨、权相佑「前夫、现任」，「真实老公」李秉宪跳出怒喊：不！笑翻网友

李珉廷太有梗啦!

韩国女星李珉廷常常在社群上分享生活照,亲民又搞笑的路线彷佛一般网友,让粉丝时常被他的搞笑言论笑喷!先前好姊妹孙艺珍公布儿子照片,掀起广大祝福,而李珉廷竟在下面搞笑评论「小脚丫很有戏~」,在秀智的贴文夏也搞笑留下「怎么只秀一边的脸?秀出全部吧!」让大家笑翻。



Actress lee min jung commented under Suzy’s post :

“ why showing only half of your face? Show it all!!” #SUZY #BAESUZY #수지 pic.twitter.com/4ZOcJAkhdh