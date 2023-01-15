李珉廷IG称李相烨、权相佑「前夫、现任」，「真实老公」李秉宪跳出怒喊：不！笑翻网友

李珉廷太有梗啦！

韩国女星李珉廷常常在社群上分享生活照，亲民又搞笑的路线彷佛一般网友，让粉丝时常被他的搞笑言论笑喷！先前好姊妹孙艺珍公布儿子照片，掀起广大祝福，而李珉廷竟在下面搞笑评论「小脚丫很有戏～」，在秀智的贴文夏也搞笑留下「怎么只秀一边的脸？秀出全部吧！」让大家笑翻。



Actress lee min jung commented under Suzy’s post :

“ why showing only half of your face? Show it all!!” #SUZY #BAESUZY #수지 pic.twitter.com/4ZOcJAkhdh — Bae Suzy Global (@Suzyfanclub1) April 26, 2022

最近李珉廷、权相佑合作《大明星多重宇宙》，李珉廷时隔数年回归影界，两人在电影里饰演夫妻，剧中有暧昧吻戏让权相佑超紧张，深怕惹毛李珉廷老公李秉宪！结果李珉廷日前在IG上搞笑放上电影片段，她和权相佑躺在床上，而下一幕跳出李秉宪怒喊「不！」让网友笑疯！



除此之外李珉廷还搞笑称李相烨为「前夫」，两人曾在戏剧《结过一次了》饰演一对离婚夫妻，当时创下超高收视率、一度来到37%收视！李珉廷搞笑魂爆发再提往事，引起超大话题！



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