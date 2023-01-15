CNBLUE 13周年啦！郑容和晒20岁嫩照，网忆「滑雪场暖男」赞「没有黑历史」

CNBLUE昨（14）日欢庆出道13周年，郑容和、姜敏赫、李正信与BOICE（粉丝）都纷纷用自己的方式庆祝。

除了一贯的团体影像讯息，以及李正信在限时动态晒了一连串去年一整年活动的照片之外，郑容和倒是晒了自己20岁还是练习生时的照片，连宋承炫（FTISLAND前成员）也一起出卖了，宋承炫直接留了三次言「啊……」、「啊哥……」、「啊」，显见他有多傻眼XDD，不过郑容和回应「很可爱啊」。



在郑容和晒出20岁嫩照之后，网友也开始怀念当年13年前出道前后的郑容和。要知道，郑容和出道前就以「滑雪场暖男」在社群网站「Cyworld」（类似台湾的「无名小站」）相当有名，俨然是「网帅」的先驱，也有人称他是美男界第一把交椅。



见郑容和‎一系列嫩照‎，底下网友纷纷附和「长得真得很漂亮」、「那时候也很帅啊」、「〈孤独的人〉是巅峰时期，出道的时候没有黑历史」、「不是普通人的外貌」、「高中时就完成的脸」、「现在人气也超高，釜山出身的幽默帅哥啊」也有人感叹岁月飞逝：「孤独的人竟然是13年前的歌了……」

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