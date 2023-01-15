本月少女又有4位成员解约，五去七留恐面临解散！败诉成员透露受挫心境：会继续努力出走

现在本月少女已有5人脱离所属社、尚余7人仍被合约束缚，希望被「困住」的成员们也能早日脱离黑心公司啊！

本月少女成员Chuu去年11月26日突然被所属社踢出组合，两天后9位成员一起向公司提出解约诉讼。 本月13日，首尔北部地方法院判定其中4位成员胜诉、与所属社脱离关系，但另外5名成员暂且败诉。

本次成功解约的成员包括姬振、Kim Lip、眞率、Choerry，未能解约的成员为夏瑟、汝眞、Yves、Olivia Hye、Go Won。 贤眞和ViVi没有参与起诉。



据悉，前4位成员一直维持著和Chuu一样的合约条件，另外5名成员则曾在一两年前修改部份合约条款，法院认为修改后的内容没有欠妥当到必须解约的程度。



此前Chuu曾透露，和公司的收益分成比例是3对7（Chuu为3），演艺活动费用的负担则是5对5，最终结算时得到的竟是负数。 Chuu第一个对公司提出解约诉讼，部份胜诉后疑似被公司冷冻，2022年举办本月少女全球巡演时都把她排除在外。



9位成员原本希望一起解约，现在只有4人成功出逃，令组合陷入分裂危机，公司强行制定的1月初回归计划也早已泡汤。 未能解约的几位成员昨天通过聊天app表示会继续努力诉讼，语气恳切令人泪目。

Yves：「很抱歉这期间没能和大家分享近况。 每天都心情痛苦，胸口就像压了辆卡车一样，无法入睡。 虽然不知要花多久、经历多少痛苦，但我会竭尽全力。 爱你们。 请相信我们。」

夏瑟：「我会为成员们、为自己努力到最后一刻，请为我们应援。」 汝眞：「从小到现在度过了难以忍受的辛苦时间，打官司很可怕也很累，但因为Orbit（官方粉丝名）而找到了勇气。 只要Orbit在身边，即使再次害怕也能够鼓起勇气。」

本月少女2018年以12人形式出道，去年11月公司称Chuu霸凌工作人员将她退团，但部份工作人员反而为Chuu说话。 争议尚未结束时，公司强行安排1月初11人回归，不久又以「成员们的各种担忧未能解决」为由无限延期回归。 目前公司尚未对4名成员的解约胜诉做出公开回应。



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