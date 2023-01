SEVENTEEN成员日本拍照地成为打卡圣地！珉奎同款栏杆被坐弯？网：「心疼又好笑」

应该有不少人都会去拍跟爱豆的同款照吧 XD

SEVENTEEN珉奎曾在日本街边的栏杆坐著拍照,之后可能有不少粉丝拍同款照,近日...被发现栏杆被坐弯了 XD 去年5月出演《认识的哥哥》时,净汉在自我介绍说道:「只要我去拍照,那个地方就会成为胜地的净汉。」他曾在涩谷大街、公园等地拍过照,这些地方真的都成为胜地,得排队才能拍摄。

the bars are now bent after so many carats recreated mingyu’s pic at the same spot pic.twitter.com/oVXveyNQuR