SEVENTEEN成员日本拍照地成为打卡圣地！珉奎同款栏杆被坐弯？网：「心疼又好笑」

应该有不少人都会去拍跟爱豆的同款照吧 XD

SEVENTEEN珉奎曾在日本街边的栏杆坐著拍照，之后可能有不少粉丝拍同款照，近日...被发现栏杆被坐弯了 XD 去年5月出演《认识的哥哥》时，净汉在自我介绍说道：「只要我去拍照，那个地方就会成为胜地的净汉。」他曾在涩谷大街、公园等地拍过照，这些地方真的都成为胜地，得排队才能拍摄。

the bars are now bent after so many carats recreated mingyu’s pic at the same spot pic.twitter.com/oVXveyNQuR — cine (@dadeuthannie) January 13, 2023

这让网友纷纷表示：「成为著名景点了啊」、「大发 但这样会不会有点危险，不过SEVENTEEN在日本的人气真的好高」、「真的太好笑」、「阿尼 哈哈哈哈哈哈」等等。不过也有日本粉丝表示那个栏杆本来就有点弯，加上是很多人聚集的地方，会有很多人坐在那～

另外，Pledis娱乐日前宣布SEVENTEEN的小分队夫硕顺（胜寛、DK、Hoshi）将在2月6日发行首张单曲，这也是他们时隔5年回归。公开的预告照中，包含《Just Do It》的部分歌词和强烈的红色跑道，这次歌曲会是什么样的风格，刺激粉丝们的好奇心。



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