SEVENTEEN成員日本拍照地成為打卡聖地！珉奎同款欄杆被坐彎？網：「心疼又好笑」

應該有不少人都會去拍跟愛豆的同款照吧 XD

SEVENTEEN珉奎曾在日本街邊的欄杆坐著拍照，之後可能有不少粉絲拍同款照，近日...被發現欄杆被坐彎了 XD 去年5月出演《認識的哥哥》時，淨漢在自我介紹說道：「只要我去拍照，那個地方就會成為勝地的淨漢。」他曾在澀谷大街、公園等地拍過照，這些地方真的都成為勝地，得排隊才能拍攝。

the bars are now bent after so many carats recreated mingyu’s pic at the same spot pic.twitter.com/oVXveyNQuR — cine (@dadeuthannie) January 13, 2023

這讓網友紛紛表示：「成為著名景點了啊」、「大發 但這樣會不會有點危險，不過SEVENTEEN在日本的人氣真的好高」、「真的太好笑」、「阿尼 哈哈哈哈哈哈」等等。不過也有日本粉絲表示那個欄杆本來就有點彎，加上是很多人聚集的地方，會有很多人坐在那～

另外，Pledis娛樂日前宣布SEVENTEEN的小分隊夫碩順（勝寛、DK、Hoshi）將在2月6日發行首張單曲，這也是他們時隔5年回歸。公開的預告照中，包含《Just Do It》的部分歌詞和強烈的紅色跑道，這次歌曲會是什麼樣的風格，刺激粉絲們的好奇心。



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