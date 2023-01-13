《朝鲜精神科医师刘世丰2》桂树医馆回来啦〜金旻载金相庆前进汉阳！与金香起能否结束远距离恋爱而相聚〜

tvN续集电视剧《朝鲜精神科医师刘世丰2》1月11日回来了！延续第一季以解决心理症状代替施针的疗愈剧情，金旻载由最强针医持续转型成为「心医」，同样受到观众们的喜爱。

延续第一集的剧情，刘世丰（金旻载饰）与医员桂志翰（金相庆饰）率领著桂树医馆全员前进汉阳，开设了汉阳分馆，而他心仪的恩雨（金香起饰）却告诉他父亲被调往黑山岛而必须立即启程，让两人只好分隔两地，刘世丰更是不吝於表达自己对恩雨的思念。刘世丰来到汉阳是否将再度进宫？而他与恩雨的恋情能否拨云见日？本季更加入新的角色登场，包含内医院的全江一（姜泳锡饰）以及翁主李瑞怡（禹多备饰）。



来到汉阳的刘世丰将再度回到他熟悉的宫中，但宫中内医院的医员们又是如何看待他呢？当时他曾被认为是杀害先王的罪人，即使殿下对他仍是信任，但刘世丰能够再重新回到内医院吗？或是他认为桂树医馆才是他最自在最能发挥所长的地点呢？



剧情的一开始就提醒大家刘世丰依旧没能恢复自己的施针能力，而转型为「心医」，除了外表的症状外更深入患者的内心世界，除去他们心中的担忧。加上刘世丰的帅气外型，依旧迷倒许多女性。桂树医馆的成员们也都一一坚守著自己的岗位，带给患者们最好也最暖心的治疗。恩雨何时能够归队一起救助更多患者？也让刘世丰一解相思。



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