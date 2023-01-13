《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》 三角关系还看结局！朴柱炫演技获赞，无负弃歌从演～

由金永大、朴柱炫主演的热播古装爱情喜剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》即将进入结局篇，不少网友大赞出道只有短短几年的女主角朴柱炫的演技亮眼，再次对她留下深刻印象。但想不到原来朴柱炫儿时梦想是成为歌手，但竟然因爲一句说话令她转走演艺之路！

出生於韩国釜山的朴柱炫，从小在体育、艺术家庭中成长，在担任歌唱老师的外婆薰陶下爱上唱歌；初中时一次机缘巧合，朴柱炫参加游乐园的才艺表演令不少在场人士眼前一亮，韩国最大娱乐公司SM娱乐更招揽她前往首尔做练习生，惟最后因爲要独自一人到陌生的首尔生活负担太多，只能放弃机会。



朴柱炫之后继续努力学唱歌，有次听到身边朋友建议她如果想推进歌唱技巧，不妨试试学做戏，有助投入更多感情，於是朴柱炫便考进了戏剧学院，顿时体会到演戏的乐趣，还受舞台剧而启蒙，从此立志成为演员。在2019年出道的朴柱炫星途算是平步青云，过往主演的剧集都深受剧迷爱戴，早年她爲宣传剧集首次参加歌唱综艺节目《不朽的名曲》，也成功让她在观众面前展现从小训练的歌唱实力。



然而最令人感到惊喜的，必定是私底下的朴柱炫原来是一名「女汉子」，个性爽朗的她因爲家中有两个弟弟的关系，玩任何游戏都难不倒她，更是家中的电玩高手，同时朴柱炫拥有电单车驾驶执照，在韩国女性来说是十分罕见，还试过当外卖员「车手」，可见朴柱炫甚具可塑性。



《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》结局在即，剧情讲到素娘（朴柱炫饰）得知逆贼每年在世子嫔死忌当天安排女生假冒并上吊自尽，并利用朝鲜君王李宪（金永大饰）伤心欲绝的心情去削弱兵权；素娘为了不想再让无辜的女生受害，所以决定联同义禁府都事李新源（金宇锡饰）破解，想不到计划未开始就被识破，素娘更引来杀身之祸，幸好最后她在皇上的命令下逃过一劫。患难见真情的二人亦开始释出粉红泡泡，但只要是皇上的女人下场都未必好，让李宪十分担心。同时对素娘有好感的李新源就希望对方可以离开皇宫，但遭到素娘拒绝表明要继续保护皇上，李新源闻言后也只能默默守护素娘，三角关系陷入困局⋯⋯欲知结局发展，本周末可透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。



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