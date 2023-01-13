《朝鮮精神科醫師劉世豐2》桂樹醫館回來啦〜金旻載金相慶前進漢陽！與金香起能否結束遠距離戀愛而相聚〜

tvN續集電視劇《朝鮮精神科醫師劉世豐2》1月11日回來了！延續第一季以解決心理症狀代替施針的療癒劇情，金旻載由最強針醫持續轉型成為「心醫」，同樣受到觀眾們的喜愛。

延續第一集的劇情，劉世豐（金旻載飾）與醫員桂志翰（金相慶飾）率領著桂樹醫館全員前進漢陽，開設了漢陽分館，而他心儀的恩雨（金香起飾）卻告訴他父親被調往黑山島而必須立即啟程，讓兩人只好分隔兩地，劉世豐更是不吝於表達自己對恩雨的思念。劉世豐來到漢陽是否將再度進宮？而他與恩雨的戀情能否撥雲見日？本季更加入新的角色登場，包含內醫院的全江一（姜泳錫飾）以及翁主李瑞怡（禹多備飾）。



來到漢陽的劉世豐將再度回到他熟悉的宮中，但宮中內醫院的醫員們又是如何看待他呢？當時他曾被認為是殺害先王的罪人，即使殿下對他仍是信任，但劉世豐能夠再重新回到內醫院嗎？或是他認為桂樹醫館才是他最自在最能發揮所長的地點呢？



劇情的一開始就提醒大家劉世豐依舊沒能恢復自己的施針能力，而轉型為「心醫」，除了外表的症狀外更深入患者的內心世界，除去他們心中的擔憂。加上劉世豐的帥氣外型，依舊迷倒許多女性。桂樹醫館的成員們也都一一堅守著自己的崗位，帶給患者們最好也最暖心的治療。恩雨何時能夠歸隊一起救助更多患者？也讓劉世豐一解相思。



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