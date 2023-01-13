甄子丹出演《Running Man》！港澳网友：「看叶师傅大战Gym钟国」韩国网友歪楼：「南昶熙？」

身为韩国招牌综艺节目，《Running Man》邀请过无数韩国海内外嘉宾，例如成龙、「阿汤哥」汤姆克鲁斯（Tom Cruise）与「死侍」莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds），昨（12）日也宣布了「叶问」甄子丹出演！

《Running Man》官方IG昨晚惊喜发布了一支影片，甄子丹拍了影片打招呼：「Running Man的所有人，我们不见不散，你们准备好了吗？I see you later.」



原来，甄子丹将访韩宣传自导自演的电影《天龙八部之乔峰传》，期间确定拍摄《Running Man》，预计在17日拍摄，2月中旬播出。



见此消息，澳门、香港网友纷纷表示期待，尤其想看「叶师傅」大战《Running Man》格斗最强的「Gym钟国」金钟国，或说想看甄子丹用咏春拳撕名牌。



搞笑的是，韩国网友喊著「晕」、「大发」的惊喜之余，忍不住想到自家谐星南昶熙，因为南昶熙经常被说长得像甄子丹，每每上节目都要模仿一番，他也真的学了咏春拳。此次甄子丹访韩，韩国电影代理公司亦邀请了南昶熙让两位合体，不晓得南昶熙会不会也出现在《Running Man》呢？（秒变分身特辑XD）



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