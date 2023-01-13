金旻奎真的要靠脸吃饭了！新剧《神圣偶像》预告公开，从受众爱戴的大神官变成「不会跳舞的腹肌偶像」

设定是不会跳舞没关系，请务必让金旻奎在剧中唱歌！！！因为太好听啦～。（看见你的声音根本超经典a，其实会唱又会跳请看内文影片）

tvN 即将在2月15日起首播的全新水木剧《神圣偶像》（每周三、四播出）公开了首波预告，金旻奎原本威风凛凛又瞬间变落魄的搞笑模样，吸引了大众的目光。

《神圣偶像》改编自人气同名网漫，讲述受人爱戴的大神官伦布里（金旻奎 饰），一夜之间变成无名偶像的门面担当延宇，搞笑又荒唐的演艺圈适应记。



▼首波预告，金旻奎在剧中是神的代理人，本来站在高高在上受人敬仰的地位，却突然变成无名偶像，男团Wild Animal的门面担当成员，还在舞台上堂堂正正地大喊：「我不会跳舞！」落魄至此的他，会如何挽救眼前的局面呢？



▼另外，M编也放了一下金旻奎在节目上唱歌和跳舞的片段，期待他在这部剧中，也展现一下他美妙的歌喉吧！



女主角则是由高甫洁所饰演的经纪人兼延宇的忠实粉丝－金达，本剧预计在2月15日的晚间22:30播出。

▼台词排练现场照，由金旻奎、高甫洁、李章宇、芮智媛等人主演。



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