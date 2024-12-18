宋旻浩&朴柱炫恋爱早有迹可循！中国微博7月便疯传两人偕P.O Double Date

WINNER宋旻浩近日遭爆料替代役出勤造假，虽然经纪公司YG娱乐澄清其告假均有照规定走，但风暴仍在延烧，今（18）日还被爆料和演员朴柱炫恋爱2年，不过两人恋爱似乎早有迹可循。

*先前报导：

‎〈宋旻浩连续两日登热搜！与演员朴柱炫热恋2年！公司：艺人私事，无法确认〉‎

宋旻浩和朴柱炫至少从2021年8月就因合拍Netflix电影《极速首尔》结识，当年宋旻浩就替拍摄《由零开始爱上你》的朴柱炫送上应援咖啡车，隔年朴柱炫拍《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》又收到了一次。朴柱炫也曾为宋旻浩的个人品牌应援，去年现身宋旻浩的画展力挺。



朴柱炫从不避讳晒自己和宋旻浩的情谊，可能只是纯友谊，不过中国微博今年7月便曾疯传两人是在交往，称有网友偶遇两人约会，宋旻浩妹夫疑似还和朴柱炫熟识。宋旻浩、朴柱炫、宋旻浩的死党P.O（表志勋）及一名女子，共四人更曾「Double Date」被撞见，P.O与那名女子状似亲密，据传是话剧同事，从2021年起便有多套「情侣衣」。



顺带一提，朴柱炫和宋旻浩死党P.O也是好友，或许比起宋旻浩早一点认识，不过也是2021年，至少从拍摄电视剧《Mouse》（MOUSE窥探）便认识。今年9月朴柱炫因实境节目《钢铁少女团》登上P.O担任班底的节目《惊人的星期六》，曾透露是P.O向《钢铁少女团》制作团队推荐了她‎。



宋旻浩与朴柱炫双方经纪公司均回应「是艺人私生活难确认」，不过朴柱炫2022年提及宋旻浩替自己送咖啡车的IG贴文，目前涌入不少网友留言祝福。



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