《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》 三角關係還看結局！朴柱炫演技獲讚，無負棄歌從演～

由金永大、朴柱炫主演的熱播古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》即將進入結局篇，不少網友大讚出道只有短短幾年的女主角朴柱炫的演技亮眼，再次對她留下深刻印象。但想不到原來朴柱炫兒時夢想是成為歌手，但竟然因爲一句說話令她轉走演藝之路！

出生於韓國釜山的朴柱炫，從小在體育、藝術家庭中成長，在擔任歌唱老師的外婆薰陶下愛上唱歌；初中時一次機緣巧合，朴柱炫參加遊樂園的才藝表演令不少在場人士眼前一亮，韓國最大娛樂公司SM娛樂更招攬她前往首爾做練習生，惟最後因爲要獨自一人到陌生的首爾生活負擔太多，只能放棄機會。



朴柱炫之後繼續努力學唱歌，有次聽到身邊朋友建議她如果想推進歌唱技巧，不妨試試學做戲，有助投入更多感情，於是朴柱炫便考進了戲劇學院，頓時體會到演戲的樂趣，還受舞台劇而啟蒙，從此立志成為演員。在2019年出道的朴柱炫星途算是平步青雲，過往主演的劇集都深受劇迷愛戴，早年她爲宣傳劇集首次參加歌唱綜藝節目《不朽的名曲》，也成功讓她在觀眾面前展現從小訓練的歌唱實力。



然而最令人感到驚喜的，必定是私底下的朴柱炫原來是一名「女漢子」，個性爽朗的她因爲家中有兩個弟弟的關係，玩任何遊戲都難不倒她，更是家中的電玩高手，同時朴柱炫擁有電單車駕駛執照，在韓國女性來說是十分罕見，還試過當外賣員「車手」，可見朴柱炫甚具可塑性。



《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》結局在即，劇情講到素娘（朴柱炫飾）得知逆賊每年在世子嬪死忌當天安排女生假冒並上吊自盡，並利用朝鮮君王李憲（金永大飾）傷心欲絕的心情去削弱兵權；素娘為了不想再讓無辜的女生受害，所以決定聯同義禁府都事李新源（金宇錫飾）破解，想不到計劃未開始就被識破，素娘更引來殺身之禍，幸好最後她在皇上的命令下逃過一劫。患難見真情的二人亦開始釋出粉紅泡泡，但只要是皇上的女人下場都未必好，讓李憲十分擔心。同時對素娘有好感的李新源就希望對方可以離開皇宮，但遭到素娘拒絕表明要繼續保護皇上，李新源聞言後也只能默默守護素娘，三角關係陷入困局⋯⋯欲知結局發展，本周末可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。



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