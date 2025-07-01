【韩网热门】超人气网漫《未来的古董品商店》将真人化，这些女演员都被提及！网友：只求符合原作，要年轻人

听说这部超人气漫画即将改编成真人版，谁最适合女主角呢？

《未来的古董品商店》是一部融合了韩国民俗故事、神话等题材的韩国本土魔幻漫画，自从在naver webtoon连载起一直深受漫迷们喜爱，围绕著南海小岛里的少女「未来」展开，从「未来」父母出海未归的那天开始，一切都发生了改变，为了解开诅咒只有一个方法...... 为了守护一切，奇妙的少女驱魔故事开始了...... 据悉，该片制作费庞大，应该会挑选一名知名女演员担任主演，高允真、金裕贞、金所泫、金泰梨、IU、辛㪫恩、卢允瑞、朴柱炫等人皆被提及。



韩国网友评论：

1. 天啊，我连到抵制NAVER之前都超认真在追，真的是神作ᅲᅲ

2. 我去查了下李在寅，原来是《谜之未来》的童星，好适合

3. 哇，这个要拍成电视剧啊！！！

4. 希望能选那种气质沉稳温暖、给人善良感觉的演员！！绝对是神作

5. 要考虑同步感和年龄的话金裕贞感觉不错，当然只要是演技好的演员都行

6. 什么？ 这不是电影而是电视剧？

7. 应该找年轻点的演员

8. 金泰梨真的不行

9. 我老是想到赵怡贤

10. 想到《Sweet Home》和《杀人者o难堪》的演员，好像是金诗雅？ 希望找真正小一点的演员演

11. 如果是高中生，希望能找年轻点的演员

12. 希望是年轻但稍微有点知名度的演员.. 因为想要这剧大火啊 我的未来ᅲᅲ

13. 网漫超有趣！！

14. 这我连付费都看了，直到NAVER被抵制，还一直希望能影视化，终於要拍了！！！演员是谁都没关系，希望能拍得好ᅲᅮ

15. 金所泫很合适，有沉稳善良的感觉，谁提到李在寅的，李在寅也不错

16. 有点神秘气质的，要不要IU？

17. 想到金多美，感觉会很可爱

18. 哇 这个超恐怖，要拍成电视剧了？

19. 感觉《破墓》里的高中生巫女也挺合适的

20. 我也超喜欢这部作品，从2022年就说要拍电视剧然后就没下文

21. 拜托，要是20多岁的年轻女演员

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