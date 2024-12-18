宋旻浩连续两日登热搜！与演员朴柱炫热恋2年！公司：艺人私事，无法确认

正在以社会服务要员身份进行替代服役的WINNER成员宋旻浩与演员朴柱炫正在恋爱中。

18日，根据多位韩国娱乐圈相关人士透露，宋旻浩和朴柱炫因2022年合作出演Netflix电影《极速首尔》结缘，并发展为恋人关系，至今仍在交往中。 宋旻浩和朴柱炫被目击到在首尔江南的一家健身房一起锻炼，或者在江原道襄阳共同现身，他们并没有刻意隐瞒恋情，朴柱炫甚至还经常与宋旻浩的音乐圈好友自由往来，像朋友一样相处。



宋旻浩和朴柱炫既是恋人，也是彼此最亲密的演艺圈同事，因此一直公开地相互支持。 2022年朴柱炫拍摄MBC电视剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》期间，宋旻浩曾为她送上应援咖啡车。 朴柱炫还在咖啡车前留影，并写下「祝贺柱炫自己能够收到Mino的咖啡车」。 而在2022年10月宋旻浩推出个人品牌时，朴柱炫也公开表达了祝贺，并到场参加品牌活动拍照留念，引发热议。



朴柱炫在2020年通过Netflix剧集《人性课外课》受到高度关注，此后凭藉电影《60分钟亡命直播》获得认可，并於今年6月在第45届青龙电影奖上荣获新人女演员奖，被视为忠武路的新星。



对於此段恋情双方经纪公司均表示：「这是艺人的私人生活领域，无法确认。」

宋旻浩即将与本月23日结束替代服役，但目前正卷入数次缺勤的争议。 17日，娱乐媒体《Dispatch》（D社）报导称，宋旻浩在10月以5天6夜的行程前往美国夏威夷旅行后，在11月第二周没有正常出勤，因而被质疑存在替代服役不当的行为。 宋旻浩所属公司回应称：「关於艺人的服役内容无法详细确认，但病假的理由是基於服役前已接受治疗的延续，其他假期也均按照规定使用。」同时，负责管理社会服务要员的兵务厅表示，已就「出勤造假疑云」展开调查，以确认事实关系。



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