真情侣的撒糖法！《换乘恋爱2》娜妍＆熙斗两人日常通话超甜，还在节目中互相告白♥

10日公开的YouTube综艺《带轮子的嘴3》是《换乘恋爱2》娜妍和南熙斗出演，节目中他们最终选择复合，一直交往到现在。

李龙真问熙斗：「不会说『我爱你』、『你好漂亮』这种吧？」娜妍则「爆料」熙斗最近改变很多：「很常被问『熙斗欧爸对你好吗？』这种，真的变了很多，现在还会表达爱意。」两人还公开日常生活中通话的样子，娜妍问：「在干什么呢？」熙斗回答说：「我？当然是在想你。」和《换乘恋爱2》当时漠不关心截然不同，让所有人大吃一惊。娜妍还开心地说：「但这不是编得哦！真的会这么做。」



他们还以吵架和好的方式爲主题进行讨论，曹世镐、PUNGJA、熙斗表示最好马上和好。相反，Gabee、李龙真、KWAKTUBE、娜妍则选需要时间。KWAKTUBE 还问熙斗：「（吵架时）不是会生气，更生气的类型吗？」熙斗也解释：「短影片不是我的全部样子，当时在娜妍身上堆积很多东西。」娜妍也说现在自己倾向快点和好，当时是因为和好的时间不同，所以出演当时经常吵架。



最后，曹世镐还提议录影音信给对方，熙斗对娜妍说：「娜妍啊～谢谢你一直照顾我，我今后也会更努力照顾你的，以后也拜托你了！」娜妍则对熙斗说：「谢谢你这么爱我，我很开心～现在大家都发现你的可爱了，我爱你。」整段影片中两人都笑得好幸福啊～～



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