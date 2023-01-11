吸血鬼版《我的室友是九尾狐》？玉泽演继《Blind》迅速回归与《说出你的愿望》「河俊京」主演《心跳》

KBS 2TV全新月火剧《心跳》，今（11）日宣布由玉泽演与元志安（元智安）携手演出，以「吸血鬼」作为题材。

《心跳》剧情叙述「鲜于血」是个等了百年就差一天而未能变成人类的「半人半吸血鬼」，遇上了明明是人类却没有人情味的「周仁海」，两个人偶然开始了同居生活，是部找寻温暖的「性命担保共生罗曼史」。

玉泽演饰演半人半吸血鬼「鲜于血」，百年来为了成为人类而穴居，疯了的只吃艾草和大蒜坚持下来；元智安饰演人类「朱仁海」，因为经济状况不佳而拚命打工，是个冷漠毫无同情心的人，和鲜于血生活之后倒开始有了人性。



玉泽演去年9月才带来《Blind》（BLIND局中人），没想到很快就要回归进入新剧组。而元志安曾演过《D.P：逃兵追缉令》李浚荣的女友，去年8、9月演出《说出你的愿望》扮演曾和池昌旭相依为命的「河俊京」，每每出场都有一定的存在感。



光看《心跳》剧情概述，你是否也想到了《我的室友是九尾狐》（心惊胆颤的同居）？不过这次不是九尾狐了而是吸血鬼，吸血鬼题材近年也比较少见，上一次利用此题材的应该是网路剧2021年的《吸血姐妹》与2022的《想咬一口的嘴唇》了。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻