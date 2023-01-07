网友疯猜《黑暗荣耀》新季走向「正反势力大变动？」郑成日如何抉择，李到晛是善还是恶

网友疯猜《黑暗荣耀》新季走向「正反势力大变动？」郑成日如何抉择，李到晛是善还是恶

明星   2023年1月7日   星期六13:30   Lorrie  

（封面图源：IG@netflixkr）

等不及第二季！（以下有雷慎入！！！！！！！）

Netflix出品的《黑暗荣耀》开播一周，话题性已经大幅超越许多海内外影集！由金牌编剧金银淑打造的黑暗题材，主演宋慧乔一改过往浪漫戏路，首度尝试复仇戏码，以南韩恶名昭彰的校园暴力为主轴，曾经怀有建筑师梦想的文同垠，在高中时遭受朴涎镇等5人的恐怖霸凌，致使人生失去希望。第一季留下许多伏笔，在等待第二季时，不少人开始预测第二季走向！

▼河度领将和朴涎镇离婚？
「外表是绅士、骨子里却是痞子」。这是《黑暗荣耀》里对他的描述。作为建设公司代表，拥有雄厚财力与魅力，也把恶女朴涎镇迷的团团转。和文同垠的对戏片段充满性感张力，仅是下围棋也能让观众脸红心跳！在最后得知妻子真面目的他，究竟会如何选择？

▼全宰寯为抢回女儿杠上朴涎镇？
和朴涎镇有关系的霸凌者之一全宰寯，作为继承家业的富二代，看似是人生胜利组，在剧中却数度情绪失控，除了因天生色弱而自卑，更会因朴涎镇而发狂，似乎是单方面的爱著朴涎镇。在发现朴涎镇和河度领扶养的女儿其实是自己的女儿后，是否会和朴涎镇变成对立势力、以抢回心爱的女儿？

▼朱如炡帮助文同垠的动机是出於善良？
在剧中多数为痛苦、冷酷的情绪的文同垠，遇上温暖的朱如炡，总让观众心头一暖。父母经营医院、自己也成为整形医生的他，对文同垠来说就像是被保护得极好的温室花朵，不会明白外头的寒冷，在文同垠向他接露自己的过往，如炡含泪自愿成为同垠的刽子手，加入复仇行列，然而他也藏有黑暗的过往．．．究竟他帮助同垠的动机是否单纯？两人是否能迎接光明的未来？

▼其他受害者也在伺机而动？
除了以上几点，也有眼尖的网友发现在同垠退学后，霸凌5人帮又找了新的受害者－京兰，长大后在服饰店里，竟然发现她的身影！不过每次看起来都十分害怕的她，究竟是文同垠找来的？还是她也有什么盘算？

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