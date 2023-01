网友疯猜《黑暗荣耀》新季走向「正反势力大变动？」郑成日如何抉择，李到晛是善还是恶

等不及第二季!(以下有雷慎入!!!!!!!)

Netflix出品的《黑暗荣耀》开播一周,话题性已经大幅超越许多海内外影集!由金牌编剧金银淑打造的黑暗题材,主演宋慧乔一改过往浪漫戏路,首度尝试复仇戏码,以南韩恶名昭彰的校园暴力为主轴,曾经怀有建筑师梦想的文同垠,在高中时遭受朴涎镇等5人的恐怖霸凌,致使人生失去希望。第一季留下许多伏笔,在等待第二季时,不少人开始预测第二季走向!



▼河度领将和朴涎镇离婚?

「外表是绅士、骨子里却是痞子」。这是《黑暗荣耀》里对他的描述。作为建设公司代表,拥有雄厚财力与魅力,也把恶女朴涎镇迷的团团转。和文同垠的对戏片段充满性感张力,仅是下围棋也能让观众脸红心跳!在最后得知妻子真面目的他,究竟会如何选择?



▼全宰寯为抢回女儿杠上朴涎镇?

和朴涎镇有关系的霸凌者之一全宰寯,作为继承家业的富二代,看似是人生胜利组,在剧中却数度情绪失控,除了因天生色弱而自卑,更会因朴涎镇而发狂,似乎是单方面的爱著朴涎镇。在发现朴涎镇和河度领扶养的女儿其实是自己的女儿后,是否会和朴涎镇变成对立势力、以抢回心爱的女儿?



▼朱如炡帮助文同垠的动机是出於善良?

在剧中多数为痛苦、冷酷的情绪的文同垠,遇上温暖的朱如炡,总让观众心头一暖。父母经营医院、自己也成为整形医生的他,对文同垠来说就像是被保护得极好的温室花朵,不会明白外头的寒冷,在文同垠向他接露自己的过往,如炡含泪自愿成为同垠的刽子手,加入复仇行列,然而他也藏有黑暗的过往...究竟他帮助同垠的动机是否单纯?两人是否能迎接光明的未来?



▼其他受害者也在伺机而动?

除了以上几点,也有眼尖的网友发现在同垠退学后,霸凌5人帮又找了新的受害者-京兰,长大后在服饰店里,竟然发现她的身影!不过每次看起来都十分害怕的她,究竟是文同垠找来的?还是她也有什么盘算?



Gyeongran, the victim after MDE never got away. So Hee was killed, MDE drop out. Gyeongran would likely step up for MDE when HJ and hubby team up against MDE. She probably hold all the evidence for the infidelity of HJ and more. #TheGlory #SongHyeKyo pic.twitter.com/uRrSKnsfvP