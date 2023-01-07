《黑暗荣耀》宋慧乔饰演东恩后就「没想过要打扮得漂亮」为戏超牺牲，努力减重打造出经典名场面！

这一幕真的太太太太太太重要了，超令人心疼东恩（宋慧乔 饰）。#欧逆超美的～

《黑暗荣耀》热度持续发烧中，在官方释出导演、编剧、演员们一起欣赏经典片段的影片里，谈到了许多经典名场面，此外，金银淑编剧分享了从一开始就想到的场景，还诉说了宋慧乔为角色付出努力的小故事。



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金编表示当她向宋慧乔选角提案时，就特别说到这段剧情，也表示自己真的很需要呈现这一幕，但可能会让她感到不便，带著会被拒绝的可能性去争取，结果宋慧乔却回覆：「欧逆（姐姐），你给我两个月个时间。」



金编问：「你是想要运动吗？」宋慧乔回：「不是，我是想再减重，想让角色看起来更瘦弱，而不是让这场戏看起来漂亮。」结果她真的做到了，当时一直吃著魔芋饭(蒟蒻米)，金编表示真的很感谢她的努力，同时也感到很抱歉，看到完整场面后，真的是热泪盈眶了。



宋慧乔接著说：「我就只是觉得不能太漂亮，首先，在饰演东恩这个角色之后，我好像完全没有想过要去打扮得漂亮这件事，她是没有时间和精力、对打扮毫无想法的角色，所以我也没有太去在意外貌了，特别是这个场面，编剧希望观众看到的不是漂亮，而是瘦弱的身体时，心里会感到难过，才是这一幕的重点。」



她还透露自己在准备期间，天天都吃魔芋饭，因为疫情拍摄跟著延期，所以吃魔芋饭的时间也变长了，表达了自己的无奈，也惹得众人跟著大笑。

我反而觉得宋慧乔在这部剧的状态，更美了！！！

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