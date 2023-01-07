现实情侣！《换乘恋爱2》贤圭和海恩的「女友拍 vs 男友拍」，网：「即便是贤圭也不能忍！」

《换乘恋爱2》一转眼已播毕2个多月，人气最高的CP贤圭和海恩一直很低调，只有网友偶尔拍到两人在一起。 昨天二人终於在IG大方放闪，没想到出现了意外搞笑的画面！

昨天海恩在个人IG分享多张近照，留言：「帅气的纽约没拍几张，乱糟糟的全是我的脸，有点尴尬... 嘿嘿。 天气超棒，一切都好幸福！」



随后贤圭也在IG PO出倒数跨年和在纽约街头散步的影片等等，侧面证实和海恩正在约会交往中！



但很快有网友发现其中「亮点」，那就是一组看起来是互相拍的照片。 贤圭的照片帅气逼人，站在深夜街头像模特一般：



而海恩这张... 满屏闪光、连脸都看不清，不说的话谁认得出是海恩啊：



韩网友笑称这是「现实情侣拍照」，感到深深共鸣：「救命，我男友拍的就是这样」、「所以说旅游还是要跟朋友一起！」、「好气啊，即便是贤圭也不能忍」、「原来贤圭也有做不到的事情」、「这两张放在一起更好笑了kkk」、「也许海恩就喜欢这张kkk」、「看来他们一直在低调交往，感觉很踏实」。

其实网友的猜测不无理由，因为海恩还在限动分享了这张疑似也是男友拍的照片，也许她就是喜欢贤圭视角里与众不同的自己XD只能说，这一对太可爱啦！



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