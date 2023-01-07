網友瘋猜《黑暗榮耀》新季走向「正反勢力大變動？」鄭成日如何抉擇，李到晛是善還是惡

等不及第二季！（以下有雷慎入！！！！！！！）

Netflix出品的《黑暗榮耀》開播一周，話題性已經大幅超越許多海內外影集！由金牌編劇金銀淑打造的黑暗題材，主演宋慧喬一改過往浪漫戲路，首度嘗試復仇戲碼，以南韓惡名昭彰的校園暴力為主軸，曾經懷有建築師夢想的文同垠，在高中時遭受朴涎鎮等5人的恐怖霸凌，致使人生失去希望。第一季留下許多伏筆，在等待第二季時，不少人開始預測第二季走向！



▼河度領將和朴涎鎮離婚？

「外表是紳士、骨子裡卻是痞子」。這是《黑暗榮耀》裡對他的描述。作為建設公司代表，擁有雄厚財力與魅力，也把惡女朴涎鎮迷的團團轉。和文同垠的對戲片段充滿性感張力，僅是下圍棋也能讓觀眾臉紅心跳！在最後得知妻子真面目的他，究竟會如何選擇？



▼全宰寯為搶回女兒槓上朴涎鎮？

和朴涎鎮有關係的霸凌者之一全宰寯，作為繼承家業的富二代，看似是人生勝利組，在劇中卻數度情緒失控，除了因天生色弱而自卑，更會因朴涎鎮而發狂，似乎是單方面的愛著朴涎鎮。在發現朴涎鎮和河度領扶養的女兒其實是自己的女兒後，是否會和朴涎鎮變成對立勢力、以搶回心愛的女兒？



▼朱如炡幫助文同垠的動機是出於善良？

在劇中多數為痛苦、冷酷的情緒的文同垠，遇上溫暖的朱如炡，總讓觀眾心頭一暖。父母經營醫院、自己也成為整形醫生的他，對文同垠來說就像是被保護得極好的溫室花朵，不會明白外頭的寒冷，在文同垠向他接露自己的過往，如炡含淚自願成為同垠的劊子手，加入復仇行列，然而他也藏有黑暗的過往．．．究竟他幫助同垠的動機是否單純？兩人是否能迎接光明的未來？



▼其他受害者也在伺機而動？

除了以上幾點，也有眼尖的網友發現在同垠退學後，霸凌5人幫又找了新的受害者－京蘭，長大後在服飾店裡，竟然發現她的身影！不過每次看起來都十分害怕的她，究竟是文同垠找來的？還是她也有什麼盤算？



Gyeongran, the victim after MDE never got away. So Hee was killed, MDE drop out. Gyeongran would likely step up for MDE when HJ and hubby team up against MDE. She probably hold all the evidence for the infidelity of HJ and more. #TheGlory #SongHyeKyo pic.twitter.com/uRrSKnsfvP — Kisuキス (@bitchilante_gal) January 2, 2023

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