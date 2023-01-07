網友瘋猜《黑暗榮耀》新季走向「正反勢力大變動？」鄭成日如何抉擇，李到晛是善還是惡

網友瘋猜《黑暗榮耀》新季走向「正反勢力大變動？」鄭成日如何抉擇，李到晛是善還是惡

明星   2023年1月7日   星期六13:30   Lorrie  

（封面圖源：IG@netflixkr）

等不及第二季！（以下有雷慎入！！！！！！！）

Netflix出品的《黑暗榮耀》開播一周，話題性已經大幅超越許多海內外影集！由金牌編劇金銀淑打造的黑暗題材，主演宋慧喬一改過往浪漫戲路，首度嘗試復仇戲碼，以南韓惡名昭彰的校園暴力為主軸，曾經懷有建築師夢想的文同垠，在高中時遭受朴涎鎮等5人的恐怖霸凌，致使人生失去希望。第一季留下許多伏筆，在等待第二季時，不少人開始預測第二季走向！

▼河度領將和朴涎鎮離婚？
「外表是紳士、骨子裡卻是痞子」。這是《黑暗榮耀》裡對他的描述。作為建設公司代表，擁有雄厚財力與魅力，也把惡女朴涎鎮迷的團團轉。和文同垠的對戲片段充滿性感張力，僅是下圍棋也能讓觀眾臉紅心跳！在最後得知妻子真面目的他，究竟會如何選擇？

▼全宰寯為搶回女兒槓上朴涎鎮？
和朴涎鎮有關係的霸凌者之一全宰寯，作為繼承家業的富二代，看似是人生勝利組，在劇中卻數度情緒失控，除了因天生色弱而自卑，更會因朴涎鎮而發狂，似乎是單方面的愛著朴涎鎮。在發現朴涎鎮和河度領扶養的女兒其實是自己的女兒後，是否會和朴涎鎮變成對立勢力、以搶回心愛的女兒？

▼朱如炡幫助文同垠的動機是出於善良？
在劇中多數為痛苦、冷酷的情緒的文同垠，遇上溫暖的朱如炡，總讓觀眾心頭一暖。父母經營醫院、自己也成為整形醫生的他，對文同垠來說就像是被保護得極好的溫室花朵，不會明白外頭的寒冷，在文同垠向他接露自己的過往，如炡含淚自願成為同垠的劊子手，加入復仇行列，然而他也藏有黑暗的過往．．．究竟他幫助同垠的動機是否單純？兩人是否能迎接光明的未來？

▼其他受害者也在伺機而動？
除了以上幾點，也有眼尖的網友發現在同垠退學後，霸凌5人幫又找了新的受害者－京蘭，長大後在服飾店裡，竟然發現她的身影！不過每次看起來都十分害怕的她，究竟是文同垠找來的？還是她也有什麼盤算？

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