呼叫《你喜欢布拉姆斯吗》铁粉！热播中《爱情的理解》与《Trolley：命运交叉点》都在第3集出现《布拉姆斯》彩蛋！

2020年播出的韩剧《你喜欢布拉姆斯吗》由朴恩斌与金旻载主演，描述音乐与爱情、梦想的故事。而最近正在热播中的两部电视剧JTBC《爱情的理解》以及SBS《Trolley：命运交叉点》都不约而同在第3集出现了《你喜欢布拉姆斯吗》彩蛋！

《你喜欢布拉姆斯吗》的编剧柳宝利以及导演赵英民两人已有多次合作经验，目前热播中的电视剧《爱情的理解》正是由赵英民导演执导，而《Trolley：命运交叉点》则是由柳宝利编剧执笔的作品，两人也都不约而同在新作中的第3集藏入了《你喜欢布拉姆斯吗》的小彩蛋，让这出戏的粉丝们相当惊喜，柳宝利编剧也在自己的IG动态与大家分享。



《爱情的理解》第3集的第1分钟，可以看见女主角文佳煐搭著公车上班，而她所搭的这辆421号公车车体的广告，是「朴俊英钢琴独奏会」的宣传广告，虽然没有出现演员金旻载的脸，而是出现了弹琴的手以及乐谱的画面，这辆公车也缓缓开走，在画面中停留了几秒钟。



《Trolley：命运交叉点》也是在第3集当中，女主角金贤珠带著儿子的朋友来到自己常去的餐厅用餐，餐厅的电视中所播出的新闻报导画面正是钢琴家朴俊英！这次出现了金旻载在的《你喜欢布拉姆斯吗》中的专辑封面，而剧中具体的新闻消息并没有描述太多。不知道这两部作品后续的故事中还会不会再出现《你喜欢布拉姆斯吗》其他彩蛋呢？



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