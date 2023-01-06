《Island》本周剧情抢先看！车银优识破金南佶半妖身份，故意挑衅：「该叫你哥哥还是爷爷？」

金南佶、李多熙、车银优主演的漫改剧《Island》讲述命中注定与毁灭世界的邪恶力量作战的人们的故事，上周一开播就获得不少好评，本周两大男主角首次见面，气氛太不一般！

金南佶饰演半人半妖的「般」，在耽罗古国时代被注入情炎鬼的血液并培养为谏杀僧，是为数不多能对抗情炎鬼的存在。 车银优饰演从美国飞来济州的神父「约翰」，认定元美瑚（李多熙 饰）就是他要守护的新救世主。





近日公开的抢先看片段里，约翰似乎发现般就是古画中的黑衣男，挑衅地问：「如果是出现在那里的程度，你究竟多少岁啊？ 我该叫你什么呢，哥哥？ 叔叔？ 还是爷爷？」



约翰绕著般转圈，一边观察一边自言自语：「可是我认识的恶鬼都很话多耶... 明明没错啊，这黑漆漆的衣服和头发... 对了，刀放在哪里？ 裤腿里吗？」 般终於开口：「也可能插在你脖子上。」



约翰又调侃他一副受伤小孩模样，身上却散发血腥味：「再怎么假装人也掩藏不了，你可是情炎鬼啊。」 般则看透约翰嘴炮背后的心理：「人总想知道一切，因为对未知心怀畏惧。 所以不用太努力，都露馅了。」



韩网友开玩笑说劝约翰适可而止，毕竟对方是连情炎鬼都能轻松打败、受伤也能瞬间愈合的家伙啊XD《Island》今天中午将公开第3和第4集，海外观众可通过Prime Video收看！



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