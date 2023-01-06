(G)I-DLE低腰镂空「露内裤」舞台服引争议：不雅、教坏小学生 vs 外国都这样穿

近日，韩国女团（G）I-DLE举办线上VR演唱会的一套服装在韩网引起热议，四位成员穿了低腰服装，其中一条低腰裤看起来像是挂在髋部、露出内裤细带，让不少网友震惊。

YouTube频道「 PICO XR Korea」本月3日公开（G）I-DLE VR演唱会《For NEVERLAND》的观看方法说明影片，（G）I-DLE换上多款造型、在不同场景载歌载舞，歌迷可以挥舞虚拟应援棒，通过头戴设备享受宛如置身其中的现场气氛。



虽然演唱会顺利举行，但（G）I-DLE表演《My Bag》等歌曲时穿的服装在网上引起讨论。 四位成员穿了低腰裤或低腰短裙，其中Minnie裤子的独特设计令其看起来像是松松挂在髋部，露出黑色的内裤细带，转身向后的瞬间看起来令人不安。





不少网友（1,2）表示虽说低腰是流行趋势，但低到这程度既不雅观也没有美感，更讽刺的是跟（G）I-DLE宣扬反对性商品化的讯息相冲突：「看起来好危险，不会滑落下去吗」、「裤子太低了」、「想起Justin Bieber」、「拜托我的本命千万不要穿」、「还以为她们努力拒绝性商品化」、「《Nxde》歌词又算是什么？」 、「她们有很多小学生粉丝耶，不考虑影响吗？」

也有人认为演唱会服装无可厚非：「外国艺人很多这样穿，是韩国偶像圈太保守」、「比基尼都ok，这样有什么问题？」 、「那是同一条裤子，才不会滑落」、「这是她们自己的演唱会，又不是上电视」、「无感，我只担心自己的存摺余额」。



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