呼叫《你喜歡布拉姆斯嗎》鐵粉！熱播中《愛情的理解》與《Trolley：命運交叉點》都在第3集出現《布拉姆斯》彩蛋！

2020年播出的韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎》由朴恩斌與金旻載主演，描述音樂與愛情、夢想的故事。而最近正在熱播中的兩部電視劇JTBC《愛情的理解》以及SBS《Trolley：命運交叉點》都不約而同在第3集出現了《你喜歡布拉姆斯嗎》彩蛋！

《你喜歡布拉姆斯嗎》的編劇柳寶利以及導演趙英民兩人已有多次合作經驗，目前熱播中的電視劇《愛情的理解》正是由趙英民導演執導，而《Trolley：命運交叉點》則是由柳寶利編劇執筆的作品，兩人也都不約而同在新作中的第3集藏入了《你喜歡布拉姆斯嗎》的小彩蛋，讓這齣戲的粉絲們相當驚喜，柳寶利編劇也在自己的IG動態與大家分享。



《愛情的理解》第3集的第1分鐘，可以看見女主角文佳煐搭著公車上班，而她所搭的這輛421號公車車體的廣告，是「朴俊英鋼琴獨奏會」的宣傳廣告，雖然沒有出現演員金旻載的臉，而是出現了彈琴的手以及樂譜的畫面，這輛公車也緩緩開走，在畫面中停留了幾秒鐘。



《Trolley：命運交叉點》也是在第3集當中，女主角金賢珠帶著兒子的朋友來到自己常去的餐廳用餐，餐廳的電視中所播出的新聞報導畫面正是鋼琴家朴俊英！這次出現了金旻載在的《你喜歡布拉姆斯嗎》中的專輯封面，而劇中具體的新聞消息並沒有描述太多。不知道這兩部作品後續的故事中還會不會再出現《你喜歡布拉姆斯嗎》其他彩蛋呢？



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