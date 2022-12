IVE在MBC演艺大赏带来改词版《After LIKE》，融入获奖者名字超有sense！朴娜勑被cue反应太爆笑

MBC演艺大赏昨晚盛大举办,女团IVE带来特别舞台,演唱《LOVE DIVE》后惊喜表演了改词版《After LIKE》,带动现场气氛愈来愈热烈!

原歌词「那些都不重要,重要的是现在我对你完全著迷」,IVE现场版改成了「重要的是对Code Kunst完全著迷」。 Code Kunst今年凭《我独自生活》里的表现获得MBC演艺大赏「男子新人赏」。



原歌词「似梦非梦难以说明,这就是爱情」,现场改成了「这就是刘在锡前辈」XD刘在锡去年前年都拿到大赏,今年拿到「年度综艺艺人奖」:



「You and I/It's more than 'like'/L下一个是O然后是我yeah」,改成「洪贤姬前辈yeah」。 洪贤姬今年凭《全知干预视角》 获得「Multiplayer奖」,听到自己名字十分配合地对著镜头摇摆起舞XD



「小心点,两颗心上绽放著蓝色花火」,改成「小心点,金九拉前辈」!金九拉凭《Radio Star》《蒙面歌王》获得「年度综艺人奖」,可惜当时在跟别人讲话没听到歌词:



「我的心电图大幅摆动」改成「安英美前辈大幅摆动」,不知是否呼应她的招牌「胸部舞」呢XD安英美凭《Radio Star》获得「女子最优秀奖」,因病没能出席、由好友宋恩伊电话领连线奖。



「知道我的优点是什么吗? 就是坦诚」改成「知道我的one pick是谁吗? 就是全炫茂前辈」。 全炫茂这次不负众望获得大赏,恭喜他!



「不要怀疑我刚才说的感情」改成「不要怀疑娜勑前辈旗安前辈」,台下两位当事人给出截然不同的反应,娜勑真的很投入!朴娜勑除了「年度综艺人」还和全炫茂、李章宇一起摘得「年度CP奖」,旗安84则是凭《意外的冒险》《我独自生活》获得「Multiplayer奖」。



后边的歌词也有把「功劳奖」李敬揆、「年度综艺人奖」金圣柱和李英子加进去,大家都十分享受这次演出:



这段表演也获得网友一致好评:「IVE好可爱」、「Live实力越来越好」、「是出勤检查吗kk」、「虽然有几位前辈好像没太听出自己的名字ᅲᅲkkk」影片已定位至《After LIKE》开始时间2分27秒:



