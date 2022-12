IVE在MBC演藝大賞帶來改詞版《After LIKE》，融入獲獎者名字超有sense！朴娜勑被cue反應太爆笑

MBC演藝大賞昨晚盛大舉辦,女團IVE帶來特別舞台,演唱《LOVE DIVE》後驚喜表演了改詞版《After LIKE》,帶動現場氣氛愈來愈熱烈!

原歌詞「那些都不重要,重要的是現在我對你完全著迷」,IVE現場版改成了「重要的是對Code Kunst完全著迷」。 Code Kunst今年憑《我獨自生活》裡的表現獲得MBC演藝大賞「男子新人賞」。



原歌詞「似夢非夢難以說明,這就是愛情」,現場改成了「這就是劉在錫前輩」XD劉在錫去年前年都拿到大賞,今年拿到「年度綜藝藝人獎」:



「You and I/It's more than 'like'/L下一個是O然後是我yeah」,改成「洪賢姬前輩yeah」。 洪賢姬今年憑《全知幹預視角》 獲得「Multiplayer獎」,聽到自己名字十分配合地對著鏡頭搖擺起舞XD



「小心點,兩顆心上綻放著藍色花火」,改成「小心點,金九拉前輩」!金九拉憑《Radio Star》《蒙面歌王》獲得「年度綜藝人獎」,可惜當時在跟別人講話沒聽到歌詞:



「我的心電圖大幅擺動」改成「安英美前輩大幅擺動」,不知是否呼應她的招牌「胸部舞」呢XD安英美憑《Radio Star》獲得「女子最優秀獎」,因病沒能出席、由好友宋恩伊電話領連線獎。



「知道我的優點是什麼嗎? 就是坦誠」改成「知道我的one pick是誰嗎? 就是全炫茂前輩」。 全炫茂這次不負眾望獲得大賞,恭喜他!



「不要懷疑我剛才說的感情」改成「不要懷疑娜勑前輩旗安前輩」,台下兩位當事人給出截然不同的反應,娜勑真的很投入!朴娜勑除了「年度綜藝人」還和全炫茂、李章宇一起摘得「年度CP獎」,旗安84則是憑《意外的冒險》《我獨自生活》獲得「Multiplayer獎」。



後邊的歌詞也有把「功勞獎」李敬揆、「年度綜藝人獎」金聖柱和李英子加進去,大家都十分享受這次演出:



這段表演也獲得網友一致好評:「IVE好可愛」、「Live實力越來越好」、「是出勤檢查嗎kk」、「雖然有幾位前輩好像沒太聽出自己的名字ᅲᅲkkk」影片已定位至《After LIKE》開始時間2分27秒:



