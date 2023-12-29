【2023 MBC演艺大赏】完整得奖名单：持续更新ing

（封面图源：2023 MBC演艺大赏）
【2023 MBC演艺大赏】今晚在麻浦区上岩洞MBC大楼举行，来看看有谁得奖吧！
▼主持人：Dex（金珍映）、李世荣、全炫茂
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼Radio部门新人奖：《女性时代杨姬银》金日中、《两点的约会》Jaejae
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼女子新人奖：《三寸舌》《全知干预视角》PUNGJA
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼男子新人奖：《帮我找房子吧》《单身同学会：学缘》《我独自生活》金大浩、《既然出生就环游世界》Dex
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼年度作家奖：《既然出生就环游世界》刘智慧
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼时事教养MC奖：《吴恩英报告：婚姻地狱》吴恩英
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼Multiplayer奖：《全知干预视角》《单身同学会：学缘》《玩什么好呢？》《越线的家伙们》《三寸舌》《Unexpected》柳炳宰
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
▼Best Entertainer奖：《全知干预视角》《帮我找房子吧》梁世炯
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）
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