【2023 MBC演艺大赏】完整得奖名单：持续更新ing
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【2023 MBC演艺大赏】完整得奖名单：持续更新ing

综艺   2023年12月29日   星期五19:22   Yuan  

（封面图源：2023 MBC演艺大赏）

【2023 MBC演艺大赏】今晚在麻浦区上岩洞MBC大楼举行，来看看有谁得奖吧！

▼主持人：Dex（金珍映）、李世荣、全炫茂
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼Radio部门新人奖：《女性时代杨姬银》金日中、《两点的约会》Jaejae
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼女子新人奖：《三寸舌》《全知干预视角》PUNGJA
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼男子新人奖：《帮我找房子吧》《单身同学会：学缘》《我独自生活》金大浩、《既然出生就环游世界》Dex
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼年度作家奖：《既然出生就环游世界》刘智慧
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼时事教养MC奖：《吴恩英报告：婚姻地狱》吴恩英
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼Multiplayer奖：《全知干预视角》《单身同学会：学缘》《玩什么好呢？》《越线的家伙们》《三寸舌》《Unexpected》柳炳宰
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

▼Best Entertainer奖：《全知干预视角》《帮我找房子吧》梁世炯
（图源：MBC《2023 MBC演艺大赏》截图）

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