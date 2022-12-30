阿米机场迎BTS J-hope、结果被反向热情迎接？兴奋蹦跳大比爱心网融化：可爱成这样对吗♥

好想抱一抱呀！

今年BTS除了持续团体活动，更可见成员们积极发展个人演艺事业，让ARMY超幸福～成员J-hope率先推出个人solo专辑《Jack In The Box》，以暗黑风格带大家进入属於自己的艺术狂野境界，新鲜的实验性氛围引来海内外业界的盛赞。



在今年MAMA奖上，J-hope更作为防弹少年团团体代表现身，一身率性西装，内里露出结实胸腹，超强气场震慑红毯众人、马上吸走所有目光！照片po到个人社群后，成员还跑来留言，Jin说「天啊这是谁？」、RM则说：「性感的男人～」互动超好笑XD



舞台上霸气唱著饶舌、气势盛人的J-hope，私下里个性超萌～今年跨年夜将在美国登台演出的他，早前由韩国出发前往搭机，机场早已挤满热情的ARMY，可爱的J-hope开心的向大家打招呼、发射超萌爱心，现场连媒体也疯狂啦～



在这寒冷的天里让大家心都被暖起来了！网友也纷纷留言表示：怎么能这么可爱～



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻