【2023 MBC演艺大赏】红毯照：「鲜肉男神」Dex＆李世荣＆全炫茂搭档主持，朴娜勑礼服超吸睛 XD
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【2023 MBC演艺大赏】红毯照：「鲜肉男神」Dex＆李世荣＆全炫茂搭档主持，朴娜勑礼服超吸睛 XD

综艺   2023年12月29日   星期五18:24   Yuan  

（封面图源：TVDaily）

《2023 MBC演艺大赏》今晚在麻浦区上岩洞MBC大楼举行，一起来看看出席的明星们，帅气美丽的红毯照吧！

▼主持人：Dex（金珍映）、李世荣、全炫茂
主持人：Dex（金珍映）、李世荣、全炫茂（图源：TVDaily）

▼主持人：李世荣
主持人：李世荣（图源：TVDaily）

▼主持人：Dex（金珍映）
主持人：Dex（金珍映）（图源：TVDaily）

▼《我独自生活》Team
《我独自生活》Team（图源：TVDaily）

▼朴娜勑
朴娜勑（图源：TVDaily）朴娜勑（图源：TVDaily）

▼《全知干预视角》Team
《全知干预视角》Team（图源：TVDaily）

▼《既然出生就环游世界》Team
《既然出生就环游世界》Team（图源：TVDaily）

▼张度练＆俞世润
张度练＆俞世润（图源：TVDaily）

▼《帮我找房子吧》Team
《帮我找房子吧》Team（图源：TVDaily）

▼《单身同学会：学缘》Team
《单身同学会：学缘》Team（图源：TVDaily）

▼《玩什么好呢？》Team
《玩什么好呢？》Team（图源：TVDaily）

▼ THE BOYZ 泳勋＆NMIXX Sullyoon
THE BOYZ 泳勋＆NMIXX Sullyoon（图源：TVDaily）

▼TWICE 志效
TWICE 志效（图源：TVDaily）TWICE 志效（图源：TVDaily）

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