《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》预告超动人圭贤也哭了！播到最后粉丝却笑了：还我眼泪XD

Disney+将在18日推出的「韩流帝王」Super Junior纪录片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》,昨(22)日已释出预告连同台湾中文版本,引发大批E.L.F.讨论。

《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》叙述Super Junior从2005年出道,直至跨足亚洲成为世界级艺人,背后不为人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」意思为「屹立不摇之人」,即采用了Super Junior〈SUPERMAN〉歌词,也就是预告播放的背景歌曲。

▼韩版海报:「K-POP的开始就是他们!」



▼台版海报:「K-POP始祖 韩流帝王」



▼Super Junior〈SUPERMAN〉



预告首先回望18年前,用Super Junior为了出道而拍摄的概念照开始,穿插著成员们现在的采访。「刚出道时没有想过能维持15年。」「偶像的寿命毕竟只有5年。」「4年算很久了。」「我想要变回一般人,平凡的生活。」……没有人想过「Super Junior」这能经营十多年,甚至还维持著「9人」相当多人的体制。



希澈还搬出了Super Junior永远说不腻的吵架故事,不在乎会被「哔哔」消音,圭贤甚至讲著讲著哭了。看著十几年来从私下练习,到走上舞台发光发热的回忆片段,不少E.L.F.都跟著圭贤落泪了,表示感动不已。



但没想到的是……预告播到最后,「我总是很抱歉」圭贤哭一哭竟突然笑场,仔细一看他脸上根本没有眼泪嘛!还笑得那么开心说:「请把这段剪进去。」粉丝看完纷纷喊:「把我的眼泪还来!」「感觉会哭著看完,但最后?真的是禁止感动。」「前面感动不不行,直到最后,果然蓝家不能存在感动。」



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》将在1月18日於Disney+全球上线。

▼韩版与台版预告片





