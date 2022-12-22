《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》預告超動人圭賢也哭了！播到最後粉絲卻笑了：還我眼淚XD

Disney+將在18日推出的「韓流帝王」Super Junior紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》，昨（22）日已釋出預告連同台灣中文版本，引發大批E.L.F.討論。

《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》敘述Super Junior從2005年出道，直至跨足亞洲成為世界級藝人，背後不為人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」意思為「屹立不搖之人」，即採用了Super Junior〈SUPERMAN〉歌詞，也就是預告播放的背景歌曲。

▼韓版海報：「K-POP的開始就是他們！」



▼台版海報：「K-POP始祖 韓流帝王」



▼Super Junior〈SUPERMAN〉



預告首先回望18年前，用Super Junior為了出道而拍攝的概念照開始，穿插著成員們現在的採訪。「剛出道時沒有想過能維持15年。」「偶像的壽命畢竟只有5年。」「4年算很久了。」「我想要變回一般人，平凡的生活。」……沒有人想過「Super Junior」這能經營十多年，甚至還維持著「9人」相當多人的體制。



希澈還搬出了Super Junior永遠說不膩的吵架故事，不在乎會被「嗶嗶」消音，圭賢甚至講著講著哭了。看著十幾年來從私下練習，到走上舞台發光發熱的回憶片段，不少E.L.F.都跟著圭賢落淚了，表示感動不已。



但沒想到的是……預告播到最後，「我總是很抱歉」圭賢哭一哭竟突然笑場，仔細一看他臉上根本沒有眼淚嘛！還笑得那麼開心說：「請把這段剪進去。」粉絲看完紛紛喊：「把我的眼淚還來！」「感覺會哭著看完，但最後？真的是禁止感動。」「前面感動不不行，直到最後，果然藍家不能存在感動。」



《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》將在1月18日於Disney+全球上線。

▼韓版與台版預告片





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