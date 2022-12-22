[好片推荐]《共感频率》我们都在奔向爱情的路上！「真心永远行得通」吕珍九＋赵怡贤跨时空互助追爱

[无雷]透过同一台老式对讲机，接通了相隔23年的对话，也许剧情的设定已能让观众们猜想到两人有可能发生的情节，不过故事的本身还是充满了浪漫的爱情，让大家在寒冷冬天中感受到温暖关怀，透过吕珍九与赵怡贤的演出而让大家对爱情与梦想充满期待！

电影《共感频率》描述偶然间身处於2022年的女大生金花纹（赵怡贤饰）与1999年的男大生金龙（吕珍九饰）透过对讲机通话成功！从相互怀疑到相信奇迹，即使时空变化，不变的是年轻人的爱情与梦想。片中利用经典电影《黑洞频率》相同的沟通方式，更有像《不能说的秘密》里面见证跨时代奇迹的扫地校工刘在明！还向女主角指点了关键的「电话亭留言」。



这也是吕珍九出道17年来首度演出最符合他年纪的青春爱情电影，自曝很想热恋一场的他，在片中表现出了1999年大学生初尝爱情滋味的悸动，有说错话不知如何道歉的尴尬，为了约会费心打扮的样子，不知表白是否能被接受的紧张，以及终於成为真正情侣，想要大声呼喊告诉全世界的兴奋，绝对能让观众们回忆起初恋的青涩与甜美。



赵怡贤则是标准的现代女大生，有时率性的淋著雨，常说著一些现今年轻人的用语让吕珍九摸不著头绪，她与吕珍九透过对讲机分享生活，鼓励吕珍九勇敢追爱，「真心永远行得通」这句话让两人都得到了启发。相隔23年的年轻男女，对於未来以及爱情有著相似的烦恼，於是开始了这段有趣的情谊。而电影最终两人的相见，也让观众们的感动来到最高点。



过程重要还是结果重要？《共感频率》不像其他穿越时空的电影剧情，一样想要从过去改变未来，而是重点在於描述即使在不同的年代，爱情永远都会存在，真心总是行得通。当爱情来敲门时，一定要掌握好最佳时机，勇敢表达自己，很可能得到意外的惊喜。《共感频率》将於12月23日正式在台上映。



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