【十二月韩冬推介】金永大神还原花美男世子；李姃垠、金东辉强势加盟《Missing：他们存在过2》引发期待！

踏入年末，韩剧继续推陈出新！

由徐智慧和洪洙贤「双女主」携手主演的家庭喜剧《红气球》、时隔两年推出第二季的高评价韩剧《Missing：他们存在过2》和古装爱情喜剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》都在本月陆续播出。

《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》（12月9日首播）

改编自千智慧创作的同名网络漫画，古装爱情喜剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》讲述世子李宪（金永大饰）在七年前痛失世子嫔后，在成为王之前颁布了全国禁婚令，结果出现了一个自称能让世子嫔附身的婚姻骗子素娘（朴柱炫饰），二人由此展开了一场宫廷诈骗罗漫史。



改编自人气网漫，《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》由《我身后的陶斯》导演朴相佑与原著作者千智慧联手打造，《流星》金永大、《人性课外课》朴柱炫、金宇锡和金玟周等新生代演员担纲演出，令人期待这群演艺新力军为剧集注入年轻力量！另外，近年凭《The Penthouse》系列弹起的金永大首度主演古装剧集，花美男外型也让原著粉丝大赞神还原世子角色！



《红气球》（12月17日首播）

韩剧《红气球》讲述人类因贪婪而感受到剥夺感带来的煎熬，为了抚慰内心欲望，展开了惊险又温暖的故事。剧中赵恩江（徐智慧饰）梦想成为老师，却总是名落孙山，只能当起家教；她与闺密韩海洋（洪洙贤饰）自高一起认识长达二十年，后者外表华丽、性格开朗，更是著名的珠宝设计师，强大的反差令两人关系一言难尽。



出道二十年的徐智慧自《爱的迫降》后跃升为主演级女星，今年还接连主演了两部话题剧集，人气居高不下！这次也是她首度伙拍洪洙贤担正演出，剧组大赞二人非常合拍，洪洙贤也笑认戏外似足两姊妹：「从一开始就有相通之处，所以不用努力亲近；感觉我们就像恩江和海洋一样亲密，也分享了很多演技和日常生活。」制作组更特地提到：「剧中『土汤匙』赵恩江和『金汤匙』韩海洋约定成为朋友，将会有著意味深长的场面，敬请期待他们展现的梦幻演技。」



《Missing：他们存在过2》（12月19日首播）

全新悬疑奇幻韩剧《Missing：他们存在过2》将延续首季剧情——以聚集失踪亡者灵魂的村庄为背景，讲述主角们致力寻找消失的尸体，并追查事件真相的故事。能够看见灵魂的「难兄难弟」金旭（高洙饰）和张判锡（许峻豪饰）将再度组成拍档，并在全新的亡灵村庄里遇上总爱开怀大笑的可爱亡者姜恩实（李姃垠饰）与吴日勇（金东辉饰），写下新的故事！



暌违两年，2020年高评价韩剧《Missing：他们存在过》推出第二季，除了高洙、许峻豪、安昭熙、河俊等演员原班人马演出外，今季更加入「实力派演员」李姃垠和「青龙奖最佳男新人」金东辉，两位好戏之人将分饰亡灵之村的新角色，令人期待全新组合带来的火花！另外，高洙以一头潇洒长发亮相《Missing：他们存在过2》预告，也意外成为网民热话，不少人更大赞他的「浓颜」五官更为突出，愈老愈型！



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