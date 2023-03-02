《红气球》结局收视急升五倍！大家觉得最终有把故事圆回来吗？

狗血韩剧《红气球》被誉为2023年上半年收视黑马，该剧首播收视仅2.2%，期后不但每周刷身自身记录，大结局全国最高收视更急升五倍、突破11.566%！

以下内文有提及到少少剧情，还未看的朋友，请自行斟酌。



正印反击大快人心

话题狗血韩剧《红气球》全员出轨、人物关系真的只可以用「乱」来形容，不过观众们最关心的，绝对是「贫富闺密」韩海洋（洪洙贤饰）、赵恩江（徐智慧饰）和「暖男医生」高次元（李尚禹饰）的三角恋情！自从海洋发现「假面闺密」恩江和丈夫次元的奸情后，果断斩断友情和婚姻；正当恩江自以为小三扶正，却撞见海洋一家三口回到家中，海洋发现恩江偷偷匿藏衣柜，故意引诱次元发生关系，幸好男方最终战胜诱惑。



可是就在恩江即将任职老师前夕，却被海洋控告通奸及剽窃珠宝草稿，海洋更扬言将暂缓离婚，誓要令昔日好友身败名裂、一无所有！



闺密和解重新出发

躺平多年的恩江终於如愿考上老师，她深怕被丑闻影响而失去得来不已的工作，因此跪求海洋原谅，海洋竟带著次元家人踩到恩江家中，众人方才发现女方说谎成性，次元父母还直斥她是瑕疵品！



次元决意保护恩江，承诺女方一家将与恩江约定终生，恩江内心五味杂陈。海洋忆起二十年的姐妹情，决定撤销起诉；自认沾满污点的恩江却在第一天上班便忍痛辞职，她带著愧疚对昔日闺密道歉，坦承因为扭曲的欲望和嫉妒才会做出卑鄙的一切，二人冰释前嫌，恩江独自前往远方重新开始、海洋也和次元和平分手。



一年后，恩江在乡村小学任教，此时的她已经成为了自己的人生主角，不再与他人比较，她也在海边重遇次元。至於恩江妹妹恩山（郑侑敏饰）与池南哲（李成宰饰）的不伦恋、南哲妻子高琴雅（金惠仙饰）私通初恋情人的后续发展，观众就要透过「黄Viu煲剧平台」亲身见证了。

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