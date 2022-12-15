【十二月韓冬推介】金永大神還原花美男世子；李姃垠、金東輝強勢加盟《Missing：他們存在過2》引發期待！

踏入年末，韓劇繼續推陳出新！

由徐智慧和洪洙賢「雙女主」攜手主演的家庭喜劇《紅氣球》、時隔兩年推出第二季的高評價韓劇《Missing：他們存在過2》和古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》都在本月陸續播出。

《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》（12月9日首播）

改編自千智慧創作的同名網絡漫畫，古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》講述世子李憲（金永大飾）在七年前痛失世子嬪後，在成為王之前頒布了全國禁婚令，結果出現了一個自稱能讓世子嬪附身的婚姻騙子素娘（朴柱炫飾），二人由此展開了一場宮廷詐騙羅漫史。



改編自人氣網漫，《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》由《我身後的陶斯》導演朴相佑與原著作者千智慧聯手打造，《流星》金永大、《人性課外課》朴柱炫、金宇錫和金玟周等新生代演員擔綱演出，令人期待這群演藝新力軍為劇集注入年輕力量！另外，近年憑《The Penthouse》系列彈起的金永大首度主演古裝劇集，花美男外型也讓原著粉絲大讚神還原世子角色！



《紅氣球》（12月17日首播）

韓劇《紅氣球》講述人類因貪婪而感受到剝奪感帶來的煎熬，為了撫慰內心慾望，展開了驚險又溫暖的故事。劇中趙恩江（徐智慧飾）夢想成為老師，卻總是名落孫山，只能當起家教；她與閨密韓海洋（洪洙賢飾）自高一起認識長達二十年，後者外表華麗、性格開朗，更是著名的珠寶設計師，強大的反差令兩人關係一言難盡。



出道二十年的徐智慧自《愛的迫降》後躍升為主演級女星，今年還接連主演了兩部話題劇集，人氣居高不下！這次也是她首度夥拍洪洙賢擔正演出，劇組大讚二人非常合拍，洪洙賢也笑認戲外似足兩姊妹：「從一開始就有相通之處，所以不用努力親近；感覺我們就像恩江和海洋一樣親密，也分享了很多演技和日常生活。」製作組更特地提到：「劇中『土湯匙』趙恩江和『金湯匙』韓海洋約定成為朋友，將會有著意味深長的場面，敬請期待他們展現的夢幻演技。」



《Missing：他們存在過2》（12月19日首播）

全新懸疑奇幻韓劇《Missing：他們存在過2》將延續首季劇情——以聚集失蹤亡者靈魂的村莊為背景，講述主角們致力尋找消失的屍體，並追查事件真相的故事。能夠看見靈魂的「難兄難弟」金旭（高洙飾）和張判錫（許峻豪飾）將再度組成拍檔，並在全新的亡靈村莊裡遇上總愛開懷大笑的可愛亡者姜恩實（李姃垠飾）與吳日勇（金東輝飾），寫下新的故事！



暌違兩年，2020年高評價韓劇《Missing：他們存在過》推出第二季，除了高洙、許峻豪、安昭熙、河俊等演員原班人馬演出外，今季更加入「實力派演員」李姃垠和「青龍獎最佳男新人」金東輝，兩位好戲之人將分飾亡靈之村的新角色，令人期待全新組合帶來的火花！另外，高洙以一頭瀟灑長髮亮相《Missing：他們存在過2》預告，也意外成為網民熱話，不少人更大讚他的「濃顏」五官更為突出，愈老愈型！



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