港星顾纪筠花式炫富惊呆韩国人！橙色盒子装饰圣诞树，冲上韩国热搜榜

香港知名演员兼主持人顾纪筠（Priscilla Ku）突然登上韩网热搜。
原因只是顾纪筠的奢华爱马仕圣诞树也震惊到了韩国人。 顾纪筠日前在SNS上分享了布置圣诞树装饰的的照片，圣诞树周围的装饰品清一色全都是爱马仕标志性的橙色盒子。 甚至连圣诞树上面，还被挂上了很多爱马仕的mini包，十分高调也十分贵气。 顾纪筠还给网友留言，称自己今年圣诞树的主题就是橙色盒子。而照片背景则是超大的豪宅，同样吸引人的目光。顾纪筠留言写道：「今年圣诞树的主题是「橙色盒子」！所以家里及工作室都是同一个主题！这个想法已经有好几年，终於成事！ 」
有韩媒报导了相关消息之后，顾纪筠很快就登上了热搜，一度成为热搜榜第二名，韩媒解释这些名包中有一只价格高达7.5亿（韩币），奢华程度另韩国网友很震惊。 很早之前韩国娱乐新闻就关闭了留言通道，仅剩下「赞」、「温暖」、「无语」、「伤心」、「生气」等5个表情包，这则新闻下点击率最高的则是「无语」，韩国网友估计也没见过这样的阵仗。
从照片上看，早已60岁的顾纪筠无论是皮肤还是身材都保养得非常棒，几乎看不到岁月在她身上留下的痕迹，红色针织外套搭配黑色喇叭裤，头发微卷，即使是居家造型也尽显阔太气质。
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