看不出来他已经52岁！《失控正义》童颜长相金永敏自曝无名时期靠老婆养！戏路宽广不受限

自从演出电视剧《爱的迫降》中窃听玄彬的北韩军人，以及《夫妻的世界》与金喜爱发生不伦的外遇男，让演员金永敏开始受到瞩目。他的童颜外貌让人难以想像他已经52岁了！最近在电影《失控正义》中他也演出相当关键的角色，精湛的演技也曾受到演员宋康昊与导演朴赞郁的赞赏。

日前金永敏与珍荣为宣传电影《失控正义》而来到综艺节目《屋塔房的问题儿童》，他因演出《夫妻的世界》中与金喜爱的床戏而被大家称为「国民不伦男」，他也大谈演员在演出这些戏码时的秘诀。拥有丰富演戏经历的金永敏表示，在拍摄这类画面的时候绝对希望一次OK不重来，导演一喊卡他也一定先找身边的衣物遮住女演员露出身体的地方，让全场大赞他的体贴。



金永敏也透露自己已经52岁，其实在参加选角上也有苦恼，外型适合的角色却被说「但你已经52岁了」，而年龄适合他的角色又会说他「长相看起来太年轻」，而《我的大叔》《爱的迫降》《夫妻的世界》三个角色都是因为童颜才被选上的！金永敏虽出道早，但直到近年来才逐渐走红，且他透露话剧的演出但其实收入并不多，几乎是太太在养活他，一句怨言都没有，让金永敏相当感谢，谈起太太时他脸上总是神采飞扬。



也因此结婚14年的金永敏绝对是标准的爱妻魔人，他表示自己的每一部作品都是送给太太的礼物，演出费用也全部转交给太太。自己则是曾经偷偷的存下平时的零用钱，在结婚10周年的时候带著太太一起去海外旅行。金永敏回忆年轻时要结婚前，自己户头里的总财产只有32万韩元！他把钱全部拿去买了戒指就求婚了，当时也到了适婚年龄的太太很自然地答应了。



在最新作品电影《失控正义》中，金永敏一登场就相当吸引观众目光，他用相当慈爱的眼神，看著进入感化院打算复仇的珍荣，并且从旁一直以关怀代替打骂，奉行爱的教育，希望化解珍荣心中的仇恨。他也了解珍荣在此所受到的委屈，於是暗中帮忙他进行复仇计画，片中真心爱著珍荣两兄弟的金永敏，为剧情结局带来最令人惊讶的真相。电影《失控正义》现正热映中。



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