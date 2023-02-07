「收视急升三倍↑↑↑」《红气球》集狗血之大全：全员不伦，出轨老婆闺密！

「狗血剧」有著一股神奇魔力，总是让人在不知不觉中上瘾...

由徐智慧、洪洙贤和李尚禹主演的热播韩剧《红气球》就是最佳例子！该剧首周收视约2.2%，其后不断刷新自身纪录，全国收视还一度冲破7.9%，实属「刀仔锯大树」之作！

剧中讲述人类的贪婪和欲望，除了围绕一对「贫富闺密」赵恩江（徐智慧饰）和韩海洋（洪洙贤饰）的反差故事外，亦不乏背妻出轨、搭上妻子好友等狗血剧必备情节，让一众女性观众看得又爱又恨，以下几个「失控」剧情更是刺激收视的幕后推手！

狗血位一：爱上闺密老公

剧中「金汤匙」韩海洋（洪洙贤饰）与「土汤匙」赵恩江（徐智慧饰）自高一起成为闺密，前者出身富裕之家，既是韩国著名的珠宝设计师，又与暖男医生高次元（李尚禹饰）组织幸福家庭，事业爱情两得意；反观恩江没有正职，只能长期为海洋跑腿，除了一力肩负家庭开销，更被软饭渣男狠撇，落得人财两空！自卑的恩江也逐渐黑化，视高次元为初恋的她不断施计离间海洋夫妇，更诱惑男方发生一夜情，誓要把闺密老公「归me」！



狗血位二：全员不伦出轨

恩江默默供养年下男友多年，可是对方考上公务员后竟马上出轨年轻女生，更「搞出人命」狠撇恩江，令她留下不能磨灭的伤痛；期后恩江与次元发生一夜情，好友海洋亦「不甘后人」，数度与求学时期的观音兵大搞暧昧，更被老公意外发现二人激吻！另一边厢，恩江妹妹恩山（郑侑敏饰）在姐姐的介绍下到废铁处理公司担任会计，期间爱上比自己大二十岁的公司社长池南哲（李诚宰饰），她还亏空公款与爱人共筑爱巢，而这位社长正是高医生的姐夫，关系真的只可用一字形容：乱！



狗血位三：传统思想体系

《红气球》全员偷食、看似思想开放，实质上每个角色都被沉重的传统观念牢牢锁住：37岁的恩江不时被家人催婚，因此她即使深知男友偷食，仍不愿放弃恋情，只愿早日成婚；海洋与婆家关系恶劣，全因她只有一名女儿，未能为丈夫传宗接代；高医生按照家人期望成为医生、她的姐姐也在父亲安排下放弃初恋下嫁池南哲⋯⋯看似老套的桥段却最能勾起追看欲望，也令不少中生代观众产生共鸣，难怪《红气球》的收视扶摇直上！



韩剧《红气球》逢星期六、日晚上十时在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可一并收看《头脑共助》、《朝鲜精神科医师刘世丰 第二季》、《诱饵》和《木偶的季节》，免费煲尽多部人气韩剧。

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