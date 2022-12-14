孙宇贤生涯最特别的角色选《To My Star》「姜瑞俊」，继《出差十五夜》与 MONSTA X玟赫再秀舞技

主演过《To My Star》（致我的星星），又透过助演《人生胜利组》（金汤匙）等剧一度成为抢镜配角的孙宇贤，近日来到同为「STARSHIP娱乐家人」MONSTA X玟赫主持的网路节目《想看秀》作客。

整场节目有两大亮点，一是孙宇贤回答对自己来说「最特别的角色」，二是他继《出差十五夜》再度公开秀舞技。

有粉丝询问他，在那么多自己诠释的角色之中，包括朱海成（《空手道》）、李贤俊（《Touch》）、郑贤宇（《九尾狐传》）、罗边乘（《Okay！光姐妹》）、张文基（《人生胜利组》）与姜瑞俊（《致我的星星》），甚至是爱豆时期三剑客的「花朗」、X-5「Ghun」，有很特别的吗？

孙宇贤表示每个角色对自己都很珍贵，思索了一下选择了《致我的星星》姜瑞俊，并解释拍第一季的时候受到很多喜爱继而拍了第二季，而且「这个角色和我最像」。



回顾《致我的星星》2021年推出时，由於是韩剧少见的BL题材，加上他与金江珉毫不生涩的演技与剧本契合，曾被誉为「韩腐（BL剧）天花板」。他与金江珉也可以说是因此剧开启了知名度，不仅对他们而言，对许多观众内心也是非常特别的吧？就不知道孙宇贤提到和姜瑞俊相似的地方是哪里了，直来直往示爱吗（笑）？



孙宇贤上个月在罗PD的网路节目《出差十五夜》大秀舞技，刚被前辈李栋旭预言猜不到题，结果马上跌破他的眼镜，不仅猜对2PM的歌曲〈十分满分的十分〉（10 out of 10），还后空翻大热舞，嗨翻现场。



当月底，孙宇贤举办粉丝见面会，更跳了MONSTA X的〈Shoot Out〉，可见就算不当爱豆了，孙宇贤还是对舞蹈有一定的热爱。孙宇贤透了亲自跳了变更明白MONSTA X「真的很帅、很了不起」，玟赫听了反而说：「什么话啊，您是前辈啊！老师！」



节目上两人便共跳〈Shoot Out〉获得不少反响，甚至还跳了超新曲NewJeans的〈Hype boy〉。看了两人合舞，网友都忍不住称赞「两人好可爱」或用「两只白色狗狗」形容他们有多可爱。



最后附上孙宇贤粉丝见面会练习幕后花絮，以及《想看秀》与玟赫练习的花絮：



▼稍早官方发布的节目精华影片，孙宇贤还自弹自唱自创曲〈宇贤的相遇〉呢！

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