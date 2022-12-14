《财阀家的小儿子》型男禹室长引热议！「长发+低音」太性感，网：「气场超强，幸好是我们这一边」

上周更新的《财阀家的小儿子》有一个首次出场的角色，镜头不多但存在感极强、立即在韩网引起热议，他就是梳著背头、嗓音低沉性感的「禹室长」。

禹兵埈室长是陈养喆为陈导俊配的保镖，第一次露面是在两人出车祸时第一个赶来营救。 当时禹室长梳著略显浮夸的背头，还有人以为是搞笑角色来的，但接下来的剧情狠狠打脸！



禹室长在卡车司机口袋里发现写著陈养喆车牌号的字条，怀疑车祸是有人故意制造，随即在导俊命令下展开暗中调查。 与卡车司机的熟人谈话时，禹室长敏瑞地留意到对方知道事故现场没有监控摄像头，立即锁定他就是共犯，尾随到犯罪老巢里将嫌疑人一网打尽。



这时禹室长的高亮戏份来了，他面无表情地步步逼近嫌疑人，用低沉、带有颗粒感的嗓音说道：「知道这件事的人除了警察，就只有策划车祸的你。是谁指使的？」



这集播出后网上很多人讨论，纷纷称赞「嗓音好性感」、「低沉却让人感受到情绪和力量」、「禹室长超有型」、「最后那句好有压迫感，鸡皮疙瘩都起来」、「越看越觉得长得也很帅」、「突然变成电影质感」。 而因为禹室长办事效率超高，也有不少人感慨「幸亏他是我们这一边」XD



#재벌집막내아들 우실장님 뭐임? 목소리 뭐임? 헤메코도 좋음.. 그렇게 안 보이지만 우리편임 pic.twitter.com/cLrl2RYSGe — 란정 (@roodzep) December 11, 2022

扮演禹室长的演员名叫金正宇，之前出演过TVING《玫瑰公寓》、tvN《智异山》《一半的一半》等剧集，以及《Hospice》《另一个我》《恶霸警察》等电影。



金正宇时常通过IG分享工作和生活，还养了一只名叫「金仁淑」的可爱吉娃娃。上周剧集公开后很多人都跑去吉娃娃的照片底下留言（因为是最新一PO），表示已经成为他的粉丝，且拜托他不要换发型、一直保持这个超有型的模样~



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