「禹英禑」朴恩斌有望接拍《Start-Up》编导新剧《无人岛的Diva》，怀揣歌手梦却被困无人岛、15年后一展歌喉

演员朴恩斌今年出演《非常律师禹英禑》后在多个国家获得大量人气，下一部作品的选择也引起很多人关注。

童星出道的朴恩斌几乎每年都有新作品，去年主演KBS古装剧《恋慕》挑战女扮男装、获得年度最佳女主角，今年再凭ENA律政剧《非常律师禹英禑》的自闭律师角色展现表演实力与可爱魅力，受到越来越多人的关注与喜爱。





今日有韩媒报导称，朴恩斌将为新剧《无人岛的Diva》担任主角。 这部剧是浪漫喜剧类型，讲述一名少女因不幸事故漂流到无人岛，经过15年才在无人岛被发现，之后在适应世界过程中发生的故事。

朴恩斌接到的角色是少女「木夏」（音），在乡下中学读书、有著歌手梦，虽然入选了网络创作者活动，但漂流到无人岛而失去了人生中很长一段时间，回到外界后重新开始追梦。 如果朴恩斌确定出演，还将在剧中展现歌唱实力和方言演技，也让人十分期待。



《无人岛的Diva》由《当你沉睡时》《Start-Up》的吴忠焕导演与朴惠莲编剧再度合作打造，目前正在制作准备阶段，完成选角后即开始拍摄。

对此，朴恩斌所属社表示确实接到出演邀约，正在讨论。 目前朴恩斌正在消化海外粉丝见面会形成，将在12月24日与马来西亚粉丝见面。



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