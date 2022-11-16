《出差十五夜》孫宇賢的反差！上一秒才被李棟旭笑什麼都不知道、下一秒馬上答對還大秀舞蹈

《出差十五夜》 STARSHIP 分成四組來進行「音樂問答」，第2集播出的是要猜2010年前的歌。

「原是七」的李棟旭、千英敏、EXY、蔡亨源和「柳Nine」的柳演錫、柳惠英、孫宇賢和鄭世雲進行對決。由於「原是七」連續答對，只要蔡亨源成功的話就贏了，這也讓「柳Nine」越來越焦急，柳演錫還對組員說：「等等就先喊吧！」



這時，李棟旭在一旁Diss：「在我看來宇賢一題都不知道！」孫宇賢也說：「現在好像知道了！」結果...下一題音樂放沒多久，孫宇賢馬上大喊，還正確答出是「2PM〈十分滿分的十分〉」，此外還翻了跟斗大秀舞技，這讓全部的人都超驚訝：「哇～舞怎麼跳的怎麼好」



原來1989年出生的孫宇賢，在13年前是以愛豆出道，製作組還剪了當時的片段 XD

他在2016年轉往演員活動，出演過不少電視劇，到了近年也比較讓人熟識。BL劇《To My Star 致我的星星》飾演被公認的頂級明星「姜瑞俊」一角、《某一天滅亡來到我家門前》飾演網路小說作家「西伯利亞」，還有日前終映的《人生勝利組》飾演泰勇的司機兼保鏢「張文基」。這次通過《出差十五夜》再展現不同的魅力，也期待他之後的發展呢！



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