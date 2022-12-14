孫宇賢生涯最特別的角色選《To My Star》「姜瑞俊」，繼《出差十五夜》與 MONSTA X玟赫再秀舞技

主演過《To My Star》（致我的星星），又透過助演《人生勝利組》（金湯匙）等劇一度成為搶鏡配角的孫宇賢，近日來到同為「STARSHIP娛樂家人」MONSTA X玟赫主持的網路節目《想看秀》作客。

整場節目有兩大亮點，一是孫宇賢回答對自己來說「最特別的角色」，二是他繼《出差十五夜》再度公開秀舞技。

有粉絲詢問他，在那麼多自己詮釋的角色之中，包括朱海成（《空手道》）、李賢俊（《Touch》）、鄭賢宇（《九尾狐傳》）、羅邊乘（《Okay！光姐妹》）、張文基（《人生勝利組》）與姜瑞俊（《致我的星星》），甚至是愛豆時期三劍客的「花朗」、X-5「Ghun」，有很特別的嗎？

孫宇賢表示每個角色對自己都很珍貴，思索了一下選擇了《致我的星星》姜瑞俊，並解釋拍第一季的時候受到很多喜愛繼而拍了第二季，而且「這個角色和我最像」。



回顧《致我的星星》2021年推出時，由於是韓劇少見的BL題材，加上他與金江珉毫不生澀的演技與劇本契合，曾被譽為「韓腐（BL劇）天花板」。他與金江珉也可以說是因此劇開啟了知名度，不僅對他們而言，對許多觀眾內心也是非常特別的吧？就不知道孫宇賢提到和姜瑞俊相似的地方是哪裡了，直來直往示愛嗎（笑）？



孫宇賢上個月在羅PD的網路節目《出差十五夜》大秀舞技，剛被前輩李棟旭預言猜不到題，結果馬上跌破他的眼鏡，不僅猜對2PM的歌曲〈十分滿分的十分〉（10 out of 10），還後空翻大熱舞，嗨翻現場。



當月底，孫宇賢舉辦粉絲見面會，更跳了MONSTA X的〈Shoot Out〉，可見就算不當愛豆了，孫宇賢還是對舞蹈有一定的熱愛。孫宇賢透了親自跳了變更明白MONSTA X「真的很帥、很了不起」，玟赫聽了反而說：「什麼話啊，您是前輩啊！老師！」



節目上兩人便共跳〈Shoot Out〉獲得不少反響，甚至還跳了超新曲NewJeans的〈Hype boy〉。看了兩人合舞，網友都忍不住稱讚「兩人好可愛」或用「兩隻白色狗狗」形容他們有多可愛。



最後附上孫宇賢粉絲見面會練習幕後花絮，以及《想看秀》與玟赫練習的花絮：



▼稍早官方發布的節目精華影片，孫宇賢還自彈自唱自創曲〈宇賢的相遇〉呢！

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