BTS防弹少年团SUGA可能服「社会服务要员」役：2年前曾作肩膀手术，肩伤持续多年！

防弹少年团成员SUGA也传出了要服役的消息。

12月13日，大哥JIN正式入伍，成为了队内首个服役的成员。而没过多久韩媒就曝光了SURA（29岁）被判定以社会服务要员身份服役的消息，除此之外尚未有入伍时间等具体兵役信息公开。 对此所属经纪公司BIGHIT表示：「防弹少年团的成员们是打算陆续入伍，公司无法去确认个人信息。」

根据2020年修订的《兵役法》，1993年出生的SUGA因受到了文化体育观光部长官的延期入伍推荐，可以推迟至明年末再入伍。 之前JIN也是同样的状况，但他本人撤销了申请。 虽然SUGA方面没有公开被判定为「社会服务要员」役的原因，但坊间猜测这很有可能与2020年11月他左肩缝合手术有关。

当时BIGHIT就对外宣布了这一消息，称：「持续了8年的肩部问题已经通过手术成功解决了，他需要恢复时间，根据医嘱要休息一段时间。 SUGA本人为了之后的兵役以及能够继续延续歌手活动，认为健康最重要，与公司商量之后最终决定做手术。 术后他会暂定部份活动，专注於康复。」



此外，JIN入伍当天，防弹少年团的成员们也乘车陪同大哥一起前往。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻