车太铉的表情也太享受！《头脑共助》脑科学家郑容和帅气公主抱憨傻警察车太铉！1月2日首播

《头脑共助》郑容和与车太铉这两位看起来超乎想像的组合，即将紧密合作！将於2023年1月2日首播。
KBS2新月火电视剧《头脑共助》描述互相无法杀死对方的两位男子，为了解决罕见脑部疾病所引发的犯罪事件，而正式展开了脑科学相关的搞笑搜查。拥有「非常特别的头脑」的脑神经科学家申河路，以及拥有「傻傻憨直头脑」的警察金明世，即将合作展开反转不断又引人入胜的脑部疾病事件的搜查，有来来回回斗嘴的趣味，也同步传达引发大家共鸣的讯息。
郑容和在《头脑共助》中饰演一位拥有完美的帅气外貌，滔滔不绝的华丽口才，几乎集所有优点於一身，但却缺乏人情味的「特别大脑」脑神经科家申河路。而车太铉则是与冷冷的申河路恰好相反的类型，他热情亲切，对於他人总是能够体贴细心的「利他大脑」警察金明世。而海报上则表现著两人从危机现场中逃脱，郑容和竟然以公主抱的方式带车太铉逃离，而被抱著的车太铉表情甚是享受，引发观众期待两人爆笑的合作。
海报中的申河路从爆炸现场中走出，穿著干练西装的他一脸严肃，威风地抱著金明世走出来，金明世则是穿著轻便的搜查打扮，被公主抱的他还搂著申河路的脖子，一脸得意的笑著。海报上写著「大脑会救你」暗示著犯罪搜查与大脑的关联性，下面则是写著「因恶意相遇，实现正义的《头脑共助》」也令人好奇剧情的发展。《头脑共助》将於KBS2在2023年1月2日首播。
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