不得了～BLACKPINK在法国举行演唱会，连第一夫人都来了！

BLACKPINK的粉丝咖位也太高了吧,连第一夫人都前去观赏演唱会。

BLACKPINK从10月起开始了「BORN PINK」的世界巡回演唱会,结束首尔演出之后就飞往北美,前不久又马不停蹄地赶往欧洲,要唱满40多场,12月11日-12日BLACPINK就在法国开唱,与粉丝们互动。 日前网路上突然出现大量「在BLAKCPINK演唱会上看到了法国第一夫人」的帖子。 身穿黑色衣服的法国总统夫人在几名安保人员的陪同之下站著看演出,另韩国网友十分震惊,留言称:「第一夫人,您怎么出现在这里? 」、「听说第一夫人是BP的粉丝」、「疯了疯了」、「BLACKPINK的时尚影响力很高,所以第一夫人是来视察吗?」等。



Brigitte Macron au concert de blackpink c pour m’abattre pic.twitter.com/jvbRsX9ZWy

BLCKPINK自出道以来深受韩国本土和海外粉丝们的喜爱,前不久还首次入选美国杂志《TIME》评选出的「2022年度艺人」。 《TIMES》更是对BLACKPINK赞不绝口,称她们成功引起大家关注,不只是在音乐领域,还在时尚及萤幕上。 对於当选为《TIME》的「年度艺人」,Jennie表示:「我们付出了很多努力,所以我们看起来像女超人。 但归根结底,我们始终还是一群单纯的女孩。 」



.@BLACKPINK is TIME's 2022 Entertainer of the Year #TIMEPOY https://t.co/g1t9ZUgkfR pic.twitter.com/EekOF0t15X