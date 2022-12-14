不得了～BLACKPINK在法國舉行演唱會，連第一夫人都來了！

BLACKPINK的粉絲咖位也太高了吧，連第一夫人都前去觀賞演唱會。

BLACKPINK從10月起開始了「BORN PINK」的世界巡迴演唱會，結束首爾演出之後就飛往北美，前不久又馬不停蹄地趕往歐洲，要唱滿40多場，12月11日-12日BLACPINK就在法國開唱，與粉絲們互動。 日前網路上突然出現大量「在BLAKCPINK演唱會上看到了法國第一夫人」的帖子。 身穿黑色衣服的法國總統夫人在幾名安保人員的陪同之下站著看演出，另韓國網友十分震驚，留言稱：「第一夫人，您怎麼出現在這裡？ 」、「聽說第一夫人是BP的粉絲」、「瘋了瘋了」、「BLACKPINK的時尚影響力很高，所以第一夫人是來視察嗎？」等。



Brigitte Macron au concert de blackpink c pour m’abattre pic.twitter.com/jvbRsX9ZWy — سارة (@d2jjk1) December 12, 2022

BLCKPINK自出道以來深受韓國本土和海外粉絲們的喜愛，前不久還首次入選美國雜誌《TIME》評選出的「2022年度藝人」。 《TIMES》更是對BLACKPINK讚不絕口，稱她們成功引起大家關注，不只是在音樂領域，還在時尚及螢幕上。 對於當選為《TIME》的「年度藝人」，Jennie表示：「我們付出了很多努力，所以我們看起來像女超人。 但歸根結底，我們始終還是一群單純的女孩。 」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞