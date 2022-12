误会还是故意？女团Alice成员吃草莓用双手捧，举动遭质疑是「嘲弄IVE张员瑛」，掀两派争论！

网路掀起两派争论...

女团ALICE是韩国7人组合偶像团体,成员包括DO-A、娫媞、湵京、昭喜、街璘、EJ及彩正,团体风格主打「清新可爱的少女」,然而最近在论坛上却因举动被质疑在嘲弄IVE成员张员瑛,而处在舆论的风口浪尖上。



自出道以来一直是大众关注焦点的IVE成员张员瑛,因为出众外貌与逆天身材而备受讨论,但相对而言,她一举一动都可能会出现在媒体版面,先前在节目中因为用双手捧著草莓吃,而被批评「做作」、「谁会这样吃」、「太在意镜头了」。



wonyoung receiving hates again just because she's eating strawberry beautifully with both hands, talk of the town as always pic.twitter.com/xRP1wn0v0w