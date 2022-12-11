误会还是故意？女团Alice成员吃草莓用双手捧，举动遭质疑是「嘲弄IVE张员瑛」，掀两派争论！

误会还是故意？女团Alice成员吃草莓用双手捧，举动遭质疑是「嘲弄IVE张员瑛」，掀两派争论！

明星   2022年12月11日   星期日19:01   Lorrie  

（封面图源：IG@iok_alice、IG@for_everyoung10）

网路掀起两派争论．．．

女团ALICE是韩国7人组合偶像团体，成员包括DO-A、娫媞、湵京、昭喜、街璘、EJ及彩正，团体风格主打「清新可爱的少女」，然而最近在论坛上却因举动被质疑在嘲弄IVE成员张员瑛，而处在舆论的风口浪尖上。

自出道以来一直是大众关注焦点的IVE成员张员瑛，因为出众外貌与逆天身材而备受讨论，但相对而言，她一举一动都可能会出现在媒体版面，先前在节目中因为用双手捧著草莓吃，而被批评「做作」、「谁会这样吃」、「太在意镜头了」。

而最近女团ALICE在新影片中，成员们收到超大颗草莓，让成员们直呼：比脸还大呢！而后说「要用双手拿著吃！」，并配上可爱撒娇声，之后则开玩笑说：无法看这个画面了～在影片片段曝光后，在网路上掀起两派争论，甚至在论坛掀起「要求ALICE向张员瑛道歉」的声音。

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