《财阀家的小儿子》「大嫂」朴智贤曾演史上最吓人的恐怖片！还是美女学霸，前男友被挖出

大家能认出来《财阀家的小儿子》里的「大嫂」是恐怖电影里的主演吗？

《财阀家的小儿子》正在热播中，除了爷爷陈养喆（李星民 饰）和小孙子陈导俊（宋仲基 饰）演技抓人之外，大嫂牟贤珉（朴智贤 饰）也另广大观众眼前一亮，自从她亮相以来牢牢抓住了众人的目光，被不少观众询问「这人是谁？ 」



牟贤珉的扮演者就是年轻女演员朴智贤，1994年出生的她今年29岁，曾经是大学杂志《大学明日》的封面模特儿，毕业於首尔外国语大学的西班牙语系，是一名美女学霸。2016年，朴智贤出演了短篇电影《网拍女》正式出道，2018年凭藉恐怖片《昆池岩》打响名号，让更多观众认识到她。提起《昆池岩》一定有不少影迷知道，这部号称韩国电影史上最恐怖的电影，万「鬼」俱备只等你来，自动关闭的房门、水池的头发、诡异的玩偶，通篇都弥漫著吓人的氛围。 朴智贤在影片中扮演了与自己重名的角色「智贤」，手臂被抓伤之后变成了鬼，还贡献出了影片吓人场景之一-突如其来的惨白惨白的整张脸！



谁能想到女鬼智贤摇身一变成了《财阀家的小儿子》中的天之娇女牟贤珉，高傲且极具野心，浑身散发著冷都女的气质，和《昆池岩》中的形象大不同，只能说朴智贤可塑性太强了。



此外，出道多年的朴智贤曾经有过一段公开的恋情，2017年8月与大6岁的KBS电视台播音员曹港理（音译）热恋，只可惜恋情没能维持太久，2018年2月就官宣「早在2017年下半年就分手了」。



形象干练，气质多变的朴智贤，令人期待她更多的作品。



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